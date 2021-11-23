Üniformalar Uşak’tan

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Deri, tekstil ve seramik alanında ihtisaslaşan Uşak Üniversitesi bünyesinde 2018 yılının Aralık ayında temelleri atılan merkezde yapılan tasarımlar Türkiye’ni önde gelen kamu kurumları tarafından kullanılıyor. Bünyesinde sektör tecrübesi de bulunan toplam 9 akademisyenin çalıştığı DTS üniforma tasarımlarıyla öne çıkıyor. PTT ve Orman Genel Müdürlüğü için çalışmalarını sürdüren merkez, Türk Hava Yolları (THY) personelini giydirmek için de başvuruda bulundu..

HEM TASARIM HEM ŞARTNAME

2016 yılında uygulamaya giren Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Programı’na dahil olan ilk 5 üniversite arasında yer alan Uşak Üniversitesi, deri, tekstil ve tasarım alanında çalışmalar yürüten tek üniversite olma özelliğine sahip. Bu üç alandaki çalışmaların yürütüldüğü Deri, Tekstil ve Seramik Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinatörü Doç. Dr. Başak Tarhan son dönemde öne çıkan üniforma tasarım çalışmalarını şöyle anlatıyor:

“Kamu kurumlarının kıyafetleri ile ilgili bazı açıklar gördük. Kamu kurumları kıyafetlerle ilgili belirli dönemlerde ihaleye çıkıyor ancak ihaleyi alan kuruşlardaki uzman sayısı çok az. Merkezde çalışan hem sektörel hem de akademik bilgiye sahip kişiler olarak bu alanda kurumları doğru yönlendirmek için çalışıyoruz. Hem kıyafet tasarımını yapıyoruz hem de ihalede esas alınması gereken şartnameleri hazırlayıp sunuyoruz.





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TASARIMA VERİ TOPLAYARAK BAŞLIYORUZ

Genel olarak şöyle oluyor; ihaleye çıkan şirketler ürün tanıtımlarını yapıyor ve ardından rengi, dokusu gibi genel geçer özelliklere bakılarak seçim yapılıyor. Ancak bununla sınırlı değil, örneğin 112 Acil çalışanının giyeceği bir üniformanın leke tutmaması, giyen kişiye hareket kolaylığı sağlaması gibi fonksiyonel özelliklere sahip olması gerekiyor. Çalışanların çalışma koşullarını göz önüne alan tasarımlar ve şartnameler hazırlamak için ilgili kurumla ön görüşme ve anket çalışması yapıyoruz. Yine 112 Acil üzerinden örnek verecek olursam, sağlık çalışanlarının üniformadan beklentilerini sorduğumuz ankete 25 binden fazla yanıt geldi. Çalışmalarımıza bu verilerden yola çıkarak başlıyoruz.

AMACIMIZ YERLİ TASARIMLARI DÜNYAYA TANITMAK

Şu an sahada 100 bine yakın sağlık çalışanı bizim tasarlamış olduğumuz üniformaları giyiyor. PTT ve Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı’ çalışanları ise 2022’de itibaren giyecek. Ayrıca THY’ye de tasarım yapmak için başvuruda bulunduk. Kurumun kıyafet tasarımları konusunda ağırlıklı olarak yabancı uzmanlarla çalışıyor. Elbette önemli olan işi yapanın nereden geldiği değil alanında uzman olması ancak Türkiye’de oldukça donanımlı uzmanlar olduğunu kanıtlamak adına THY’nin üniformalarını da tasarlamak için başvuruda bulunduk. Orta ve uzun vadedeki hedefimiz yerli tasarımcıları THY aracılığıyla tüm dünyaya tanıtmak.”