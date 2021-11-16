Ümmet nedir, ne anlama gelir? Ümmet ne demek? TDK sözlük anlamı..

Haberin Devamı

Ümmet sözcüğüyle eş ve yakın anlamlı olan kelimeler şu şekilde sıralanabilir:

1- Toplum 2- Ademiyet 3- Kavim 4- Topluluk 5- Cemaat 6- Reaya

7- Amme 8- Cemiyet

Ümmet Nedir?

12. yüzyılda literatüre girmiş olan ümmet kelimesi, peygambere ve onun tebliğ ettiklerine iman eden topluluk anlamına gelir. Bu kelime günümüzde daha çok Müslümanlar için kullanılır.

Ümmet Ne Anlama Gelir?

Allah'ın birliğine, onun gönderdiği peygamberlere ve ahiret gününe iman edenlerin oluşturduğu topluluğa ümmet adı verilir. Bu kelime dini eserlerde ve birçok tamlamanın içinde de kullanılır. Örneğin ümmed-i Muhammed, Hz. Muhammed'in peygamberliğine iman etmiş olanlar demektir.

Ebrar-ı Ümmed tamlaması ise bir ümmetin en hayırlıları anlamına gelir. Hz. Muhammed'in sahabesi, ebrar-ı ümmed olarak nitelendirilir.

Ümmet Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Haberin Devamı

TDK'ya göre ümmet kelimesinin 2 farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Peygambere iman etmiş olanlar

İkinci Anlamı: Hz. Muhammed'e ve Kuran'ı Kerim'e iman edenler, Müslümanlar

Örnek Cümle

''Ümmetin en hayırlıları takva ve ilim sahibi olanlardır.''