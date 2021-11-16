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Ümmet nedir, ne anlama gelir? Ümmet ne demek? TDK sözlük anlamı..

#Ümmet#Kelime#TDK
Ümmet nedir, ne anlama gelir Ümmet ne demek TDK sözlük anlamı..

Dilimize Arapçadan geçmiş olan ümmet kelimesi ''umma'' sözcüğünden türetilmiştir. Umma, millet ve kavim manasına gelirken, ümmet sözcüğü, bir peygambere iman eden topluluk demektir. Ümmet kavramında soy birliği önemli değildir. Başka milletten olan insanlar da aynı ümmetin içerisinde yer alabilir. Ümmet nedir, ne anlama gelir? Ümmet ne demek? Ümmet kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek cümlelerle birlikte detaylı olarak derledik.

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Ümmet sözcüğüyle eş ve yakın anlamlı olan kelimeler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Toplum 2- Ademiyet 3- Kavim 4- Topluluk 5- Cemaat 6- Reaya

 7- Amme 8- Cemiyet

 Ümmet Nedir?

12. yüzyılda literatüre girmiş olan ümmet kelimesi, peygambere ve onun tebliğ ettiklerine iman eden topluluk anlamına gelir. Bu kelime günümüzde daha çok Müslümanlar için kullanılır.

 Ümmet Ne Anlama Gelir?

 Allah'ın birliğine, onun gönderdiği peygamberlere ve ahiret gününe iman edenlerin oluşturduğu topluluğa ümmet adı verilir. Bu kelime dini eserlerde ve birçok tamlamanın içinde de kullanılır. Örneğin ümmed-i Muhammed, Hz. Muhammed'in peygamberliğine iman etmiş olanlar demektir.

 Ebrar-ı Ümmed tamlaması ise bir ümmetin en hayırlıları anlamına gelir. Hz. Muhammed'in sahabesi, ebrar-ı ümmed olarak nitelendirilir.

 Ümmet Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı Nedir?

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 TDK'ya göre ümmet kelimesinin 2 farklı anlamı vardır:

 İlk Anlamı: Peygambere iman etmiş olanlar

 İkinci Anlamı: Hz. Muhammed'e ve Kuran'ı Kerim'e iman edenler, Müslümanlar

 Örnek Cümle

 ''Ümmetin en hayırlıları takva ve ilim sahibi olanlardır.''

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#Ümmet#Kelime#TDK

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