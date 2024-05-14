Uluslararası öğrenciler kendi imkanlarıyla okuyor

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YÖK Başkanı Özvar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Akademik Buluşma ve Ödül Töreni’ne katıldı. Özvar, törende yaptığı konuşmada okumak isteyen her genç için Türkiye Cumhuriyeti’nin kapılarının açık olduğunu belirterek şunları söyledi:

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERE KAPIMIZ AÇIK

“Türkiye’de 190 ülkeden sayısı 350 bini bulan uluslararası öğrenci bulunuyor. Uluslararası öğrencilerin yüzde 95’inden fazlası, kendi imkanlarıyla burada okuyor. Türkiye’nin bursunu alan çok başarılı yabancı öğrencilerin, toplam uluslararası öğrenciler içerisindeki payı yüzde üçü ya da dördü geçmez. Ayrıca Türkiye’de son zamanlarda gözlemlediğimiz tehlikeli bir oluşumdan söz etmek isterim. Maalesef, Türkiye’de yabancı düşmanlığı tohumları ekilmeye çalışılıyor. Bu, Türkiye’ye karşı başlatılmış tehlikeli bir kampanya. Topraklarımızda yabancı düşmanlığı tohumu yeşermez. Biz farklı kültürden, ırktan gelen insanı insan bellemişiz, kendimiz gibi görmüşüz. Bizim gibi yaşamış, çalışmış, gayret etmiş ve ülkemize hizmet etmeyi hedef belirlemişse onlarla yaşamayı biliriz. Bu kadim anlayışımızla, uluslararası öğrenci ve akademisyenlere kapımız açık. Biz çeşitliliği zenginlik bilen ve yönetebilen bir medeniyetin üyeleriyiz.”

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ENDER ÜLKELERDEN BİRİYİZ

Dünyada sayısı gittikçe artan ortaöğretim mezununun, üniversite eğitimi almak istemesine dair küresel bir eğilim olduğunu dile getiren Özvar, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu küresel eğilime zamanlıca cevap verdi. Ayrıca her türlü altyapı çalışmasını tamamlayarak öğrencisine hizmet sunan ender ülkelerden biri oldu. Öte yandan üniversitelerimiz, Gazze’de yaşanan katliamlara karşı demokratik protestolarda bulunan ve bunun için ifade özgürlüğü kısıtlanan uluslararası akademisyenlere de kapılarını açtı. Bu yönüyle sistemimiz, erişilebilirliği ve kapsayıcılığı ile ciddi bir kapasite artışı yaşadı” dedi.