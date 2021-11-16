Ukde nedir, ne anlama gelir? Ukde ne demek? TDK sözlük anlamı..

Ukde kelimesiyle eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Mesele 2- Meşakkat 3- Dert 4- Sıkıntı 5- Üzüntü 6- Mihnet 7- Teessüf
8- Kahır 9- Acı 10- Gaile
Ukde Nedir?
Ukde kelimesi düğüm anlamına gelir. Ancak bu kelime gazel, kaside, terkibi-i bend ve naat gibi manzum eserlerde mecazi anlamda kullanılmıştır.
Ukde Ne Anlama Gelir?
Ukde kelimesi, gerçekleştirilemediği için insanın içine dert olan şey demektir. Bu kelime ek olarak sıkıntı, ıstırap ve üzüntü manasında da kullanılır.
Ukde Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı Nedir?
Türk Dil Kurumuna göre ukde kelimesi kullanıldığı yere göre dört farklı anlama gelir.
İlk Anlamı: Çözülmesi zor olan düğüm
İkinci Anlamı: Giderilmesi zor olan mesele, meşakkat, zorlu iş
Üçüncü Anlamı: Sorun, problem
Dördüncü Anlamı: Anatomi biliminde yumru, beze
Beşinci Anlamı: Bitkilerin kök ve saplarında ortaya çıkan boğum
Ukde Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
Çocukluğumdan beri müzisyen olmak istiyordum, maalesef bu istek bende ukde olarak kaldı.