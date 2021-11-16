Ukde nedir, ne anlama gelir? Ukde ne demek? TDK sözlük anlamı..

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Ukde kelimesiyle eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Mesele 2- Meşakkat 3- Dert 4- Sıkıntı 5- Üzüntü 6- Mihnet 7- Teessüf

8- Kahır 9- Acı 10- Gaile

Ukde Nedir?

Ukde kelimesi düğüm anlamına gelir. Ancak bu kelime gazel, kaside, terkibi-i bend ve naat gibi manzum eserlerde mecazi anlamda kullanılmıştır.

Ukde Ne Anlama Gelir?

Ukde kelimesi, gerçekleştirilemediği için insanın içine dert olan şey demektir. Bu kelime ek olarak sıkıntı, ıstırap ve üzüntü manasında da kullanılır.

Ukde Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre ukde kelimesi kullanıldığı yere göre dört farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Çözülmesi zor olan düğüm

İkinci Anlamı: Giderilmesi zor olan mesele, meşakkat, zorlu iş

Üçüncü Anlamı: Sorun, problem

Dördüncü Anlamı: Anatomi biliminde yumru, beze

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Beşinci Anlamı: Bitkilerin kök ve saplarında ortaya çıkan boğum

Ukde Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Çocukluğumdan beri müzisyen olmak istiyordum, maalesef bu istek bende ukde olarak kaldı.