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Ukde nedir, ne anlama gelir? Ukde ne demek? TDK sözlük anlamı..

#Ukde#Kelime#TDK
Ukde nedir, ne anlama gelir Ukde ne demek TDK sözlük anlamı..

Dilimize Arapçadan geçmiş olan ukde kelimesi hem gerçek hem de mecazi anlamda kullanılır. 16. yüzyılda literatüre giren ukde kelimesinin sözlük anlamı düğümdür. Mecazen, halledilmesi güç meseleler için de aynı kelime kullanılır. Bu kelimenin fiil hali ''ukde kalmak'' şeklinde yazılır. Ukde nedir, ne anlama gelir? Ukde ne demek tüm detayları ile sizler için derledik.

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Ukde kelimesiyle eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Mesele 2- Meşakkat 3- Dert 4- Sıkıntı 5- Üzüntü 6- Mihnet 7- Teessüf

 8- Kahır 9- Acı 10- Gaile

 Ukde Nedir?

 Ukde kelimesi düğüm anlamına gelir. Ancak bu kelime gazel, kaside, terkibi-i bend ve naat gibi manzum eserlerde mecazi anlamda kullanılmıştır.

 Ukde Ne Anlama Gelir?

 Ukde kelimesi, gerçekleştirilemediği için insanın içine dert olan şey demektir. Bu kelime ek olarak sıkıntı, ıstırap ve üzüntü manasında da kullanılır.

 Ukde Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre ukde kelimesi kullanıldığı yere göre dört farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Çözülmesi zor olan düğüm

 İkinci Anlamı: Giderilmesi zor olan mesele, meşakkat, zorlu iş

 Üçüncü Anlamı: Sorun, problem

 Dördüncü Anlamı: Anatomi biliminde yumru, beze

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 Beşinci Anlamı: Bitkilerin kök ve saplarında ortaya çıkan boğum

 Ukde Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 Çocukluğumdan beri müzisyen olmak istiyordum, maalesef bu istek bende ukde olarak kaldı.

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#Ukde#Kelime#TDK

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