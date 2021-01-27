TUS’ta en çok tercih edilen ‘İç Hastalıkları’

ÖSYM tarafından birinci dönem ve ikinci dönem olmak üzere yılda iki kez yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) olmak üzere iki oturumda düzenleniyor. Tabip, eczacı, kimyager veya veteriner olanlar ya da bu alanlarda eğitime devam edenlerin başvurabildiği sınavda adaylara her iki oturum içinde 120 soru soruluyor.

TÜM SORULARI DOĞRU CEVAPLAYAN YOK

Histoloji ve embriyoloji, fizyoloji, tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji, tıbbi patoloji, tıbbi farmakoloji, dâhiliye, pediatri, cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum olmak üzere 11 farklı alandan oluşan sınavda tüm soruları doğru cevaplayabilen çıkmadı. 2020-TUS birinci dönem TTBT oturumunda bir aday 114 soruyu, benzer şekilde KTBT oturumunda da bir aday 113 soruyu doğru cevaplayarak en yüksek doğru cevap sayısına ulaştı. 2020-TUS ikinci dönem TTBT oturumunda ise üç aday 108 soruyu, KTBT oturumunda da bir aday 114 soruyu doğru cevaplayarak en yüksek doğru cevap sayısına ulaştı.

2 BİN 377 KONTENJAN BOŞ KALDI

2020-TUS birinci dönem sonuçlarına göre yerleştirilmek üzere 6 bin 155 uzmanlık kontenjanı açıldı. Bu kontenjanlara 2 bin 665 kadın ve 2 bin 210 erkek aday yerleştirilirken, bin 280 kontenjan ise boş kaldı. 2020-TUS ikinci dönem sonuçları ile açılan 6 bin 24 kontenjana 2 bin 457 kadın, 2 bin 470 erkek aday yerleşirken bin 97 kontenjan dolmadı.

EN ÇOK TALEP DAHİLİYEYE

Uzman olmak için sınava giren adayların kontenjan, tercih ve yerleşme sayılarına göre en çok tercih edilen bölüm iç hastalıkları oldu. Birinci dönemde 1882, ikinci dönemde ise 1942 olmak üzere toplam 3 bin 824 kişi dahiliye tercihi yaptı. İlk dönem 703, ikinci dönem sınavda ise 661 olmak üzere toplamda bin 364 kişi iç hastalıkları uzmanı oldu. Dahiliyeden sonra en çok tercih edilen ikinci bölüm aile hekimliği oldu. Tercih ve yerleştirme sayısı olarak rağbet gören diğer bölümlerse anesteziyoloji ve reanimasyon, göz hastalıkları, ruh sağlığı ve hastalıkları, fiziksel tıp ve rehabilitasyon oldu.

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR KOLTUĞUNU KAPTIRMADI

2017 ve 2018 TUS raporlarında yerleşilen uzmanlık alanlarına göre adayların puan ortalamasının en yüksek olduğu bölüm ‘Deri ve Zührevi Hastalıklar’ olmuştu. 2020 yılında da sıralama değişmedi. 70.16 puan ortalamasıyla ‘Deri ve Zührevi Hastalıklar’ ilk sırada yer alırken 87 kişilik kontenjana 1204 başvuru yapıldı ve boş kontenjan kalmadı. 78.73 ile en yüksek puanlı bölüm olan plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi bölümü oldu. Ancak en düşük puanı ortalamayı aşağı çektiği için sırlamada yine ikinci oldu. Üçüncü sırada ise ‘Radyoloji’ bölümü yer aldı.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YERLEŞTİRMEDE İLK SIRADA

2020-TUS birinci ve ikinci dönem değerlendirme raporunda 'Mezun Oldukları Üniversitelere Göre TUS Birinci Dönem Adaylarının Değerlendirme ve Yerleştirme İstatistikleri' de yer aldı. Buna göre toplam 749 yerleşen sayısıyla İstanbul Üniversitesi, mezunlarından en fazla uzman doktor çıkan üniversite oldu. İkinci sırada 528 kişiyle Hacettepe Üniversitesi, üçüncü sırada ise 424 kişiyle Ankara Üniversitesi yer aldı.