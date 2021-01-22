ÖSYM’den TUS raporu

ÖSYM tarafından yayımlanan raporda, adayların yerleştirme istatistikleri ile TUS testlerinin kapsamları yer aldı. TUS'un, Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) olmak üzere iki oturumda yapıldığı hatırlatılan rapora göre, TUS birinci dönem TTBT doğru cevap sayısı ortalaması 57.33 ve KTBT doğru cevap sayısı ortalaması 60.45, TTBT'nin ortalama güçlük düzeyi 0.48, KTBT'nin ortalama güçlük düzeyi 0.50, TTBT ve KTBT'nin ortalama soru ayırt edicilik değerleri de 0.35 ve 0.29 olarak hesaplandı. Yine bu dönem güvenirlik analizinde TTBT'ye ait puanlardan elde edilen iç tutarlılık katsayısı 0.94, KTBT'ye ait puanlardan elde edilen iç tutarlılık katsayısı ise 0.91 oldu. 2020-TUS birinci dönem sonuçlarına göre açılan 6 bin 155 uzmanlık kontenjanına 2 bin 665'i kadın, 2 bin 210'u erkek olmak üzere 4 bin 875 aday yerleştirildi, 1280 kontenjan boş kaldı.

TUS ikinci dönem TTBT doğru cevap sayısı ortalaması 52.93 ve KTBT doğru cevap sayısı ortalaması 65.77, TTBT'nin ortalama güçlük düzeyi 0.44, KTBT'nin ortalama güçlük düzeyi 0.55, TTBT ve KTBT ortalama soru ayırt edicilik değerleri 0.34 ve 0.30 olarak hesaplandı. Bu dönemin güvenirlik analizinde ise TTBT'ye ait puanlardan elde edilen iç tutarlılık katsayısı 0.94, KTBT'ye ait puanlardan elde edilen iç tutarlılık katsayısı ise 0.92 oldu. İkinci dönem sonuçlarına göre ise açılan 6 bin 24 kontenjana 2 bin 457'si kadın, 2 bin 470'i erkek olmak üzere 4 bin 927 aday yerleştirildi, 1097 kontenjan dolmadı.