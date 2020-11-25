Türk biliminin büyük başarısı

PLOS Biology Dergisi’nde yayımlanan ve Stanford Üniversitesi’nin koordinasyonunda hazırlanan ‘dünya çapındaki akademisyenler’ sıralamasında yer alan Türk bilim insanları göğsümüzü kabarttı. 7 milyon bilim insanı üzerinden yürütülen araştırmanın sonucuna göre, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden 100’ün üzerinde akademisyen dereceye girdi.

ŞEYH EDEBALİ REKTÖRÜ LİSTEDE

Sıralamaya İTÜ’den 39, ODTÜ’den 30, Koç Üniversitesi’nden 25, Boğaziçi Üniversitesi’nden ise 14 akademisyen girdi. İTÜ’den Prof. Dr. Celal Şengör alanında 39’uncu olarak binde altılık dilimde yer aldı. Rektör Prof. Dr. İsmail Koyuncu da 492’nci oldu. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ise ‘dünyanın en etkili bilim insanları’ listesine girdi. Beydemir, kendi alanında 376’ncı oldu.