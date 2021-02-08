'Tüm sınıflarda yüz yüze eğitim mümkün görünmüyor'

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), 'Yarıyıl Tatili Dönemi Mesleki Çalışma Programı' başladı. Baka Ziya Selçuk EBA TV'den öğretmenlere seslendi. Yüz yüze ve uzaktan eğitim hazırlıklarıyla, öğrenme kayıplarına yönelik tamamlayıcı eğitim planlamalarını değerlendiren Selçuk şöyle konuştu:

“Olağanüstü şartlar olağanüstü çabaları ve çözümleri de beraberinde getiriyor. Sizler bu süreçte karşılaştığınız sorunları aşmakta, mesleğinizi en iyi şekilde icra etmekte, öğretmek için öğrenme konusunda büyük çaba sarf ettiniz. Bu süreçte velilerle daha aktif ve daha verimli iletişim içinde oldunuz. Dijital yeterliklerinizi geliştirdiniz ve ekranlara alışıp onu her zamankinden daha etkin kullandınız. Üzerine düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getirdiniz.

YENİ BİR DÖNEME BAŞLIYORUZ

15 Şubat Pazartesi itibarıyla yeni bir döneme başlıyoruz. Hepimizin gönlü salgının en kısa sürede engel olmaktan çıkması ve okulların açılmasından yana olsa da salgının seyrine göre en 'akli' kararı vermekle sorumluyuz. İhtimalleri hesaplayarak, tüm tedbirleri alarak öğretmenleri ve çocukları en güvenli şartlarda sınıflarda buluşturmak için çabalamaya devam ediyoruz.

7 VE 10’UNCU SINIFLARA ÖNCELİK

Temel gayretimiz ve ilkemiz, deneyimlerimizin de ışığında, kontrollü şekilde yüz yüze eğitime geçmek. Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda ve tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün görünmüyor. Dolayısıyla biz yaş gruplarının taşıdığı riskleri, pedagojik gelişimleri, 7 ve 10'uncu sınıflar gibi hiç açılmamış sınıfları, sınav ve staj durumu gibi çeşitli ve öncelikli etkenleri dikkate alarak planlamalarımızı yaptık. Salgının şartlarına göre en güvenli ve faydalı uygulamayı yürürlüğe koyacağız birlikte. Ayrıca bu dönemde oluşan öğrenme kayıplarını tespit ediyoruz. Bu kayıpları gidermek için öğrencilerimize gerekli desteği vermek üzere planlamalarımızı tamamladık. Yakın bir zamanda bu konudaki yol haritamızı sizlerle paylaşacağız.

40 MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMİ BAŞVURUYA AÇILDI

Uzaktan eğitim, salgın önümüzden çekilse ve yüz yüze eğitime dönsek de eğitimde önemli bir rol oynamaya, hayatımızda yer almaya devam edecek. 2020'de uzaktan eğitim sistemi üzerinden mesleki gelişim eğitimlerinin 2 milyon 234 bin kontenjanla öğretmen ve okul yöneticilerinin başvurusuna açıldı. 1 milyon 373 bin 454 öğretmenimiz bu eğitimlere katıldı. Eğitimlerin uzaktan oluşu, bu süreçte bizlere avantajlar da sağladı. Yüz yüze eğitime kıyasla çok sayıda öğretmenimiz farklı eğitimlere katılma imkanı buldu, kendini geliştirdi, uluslararası geçerliliği olan sertifika sahibi oldu. Yarıyıl tatili ve 8-12 Şubat'ta mesleki çalışma döneminde 40 mesleki gelişim eğitimini uzaktan eğitim sistemi üzerinden 400 bin öğretmenimizin başvurusuna açtık. Çağın gereklilikleri, şartların doğurduğu ihtiyaçlar, sizlerin beklentileri ve teklifleriniz doğrultusunda eğitimlerimiz artarak devam edecek."