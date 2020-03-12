TÖDER Başkanı Taşel: Özel okullar online eğitime geçebilir

Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER), koronavirüs önlemleriyle ilgili bir bildiri yayındı. Okulların tatil edilmesi durumunda TÖDER üyesi okul ve kurumların online eğitime devam edebileceğini açıkladı. TÖDER Başkanı İbrahim Taşel imzalı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dünya genelinde koronovirüs olarak bilinen COVID-13 salgınının ülkemizde bir vaka bile olsa görülmesi doğal olarak veli ve öğrencilerde tedirginlik yaratmıştır. Bu nedenle TÖDER üyesi okul ve kurumların yöneticileriyle süreçle ilgili kurumlarımızda ne gibi önlemler alınması gerektiğini görüştük. Bu konuyla ilgili tedbirlerimizi sizlerle de paylaşmak istiyoruz. Tüm okullarımızda normal şartlarda da dikkat edilen hijyen konusu daha hassas bir yaklaşımla en üst düzeye çıkarılmıştır. Çocuklarımız okullardaki sağlık görevlileri tarafından dikkatle gözlenmektedir. Öğrencilerimize bireysel temizlik konusundaki farkındalıklarını arttıracak, bilgilendirmeler yapılmaktadır. Öğrencilerimizde gereksiz korku, kaygı ve panik oluşturmamaya özen gösterilmektedir. Ülke genelinde okulların MEB tarafından belirli bir süre tatil edilmesi kararı alınması halinde öğrencilerin eğitiminin aksamaması yönünde de her türlü önlemi aldığımızın bilinmesini isteriz. Okullarımızın tamamında online ödevlendirme, ders ve takip programları vardır. Bakanlığımızdan alınan bilgiye göre tatil kararı verilse dahi tatil edilen kadar süre öğrenim dönemi sonuna eklenecektir. Merkezi sınavlara girecek öğrenciler için de gerekli tedbirler alınacaktır. Özel öğretim kurumları olarak sürecin yönetimini MEB ve Sağlık Bakanlığımızla istişare içinde yürüteceğiz. Tüm öğrencilerimizin sağlığından da eğitimleri kadar sorunlu olduğumuzun bilincindeyiz.”