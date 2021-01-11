TEV’e bir kurumsal destek daha

Türk Eğitim Vakfı (TEV)’in 81 ilde öğrenim gören üniversiteli bursiyerlerine teknoloji desteği sağlamak amacıyla başlattığı ‘Uzaktan Eğitimde Eşit Fırsat Hareketi’ne PepsiCo Türkiye de katıldı. Uzaktan Eğitime Teknoloji Desteği Burs Fonu’na bağışta bulunan PepsiCo, 150 öğrencinin eğitim öğretim süreçlerine katkı sağladı.

GENÇLERİN UZAKTAN EĞİTİM SÜREÇLERİ KOLAYLAŞIYOR

Pandeminin eğitim, sosyal ve ekonomik hayata etkilerinin analiz edildiği bursiyer araştırmasında öğrencilerin temel ihtiyaçlarının internet bağlantısı ve bilgisayar desteği olduğu ortaya çıktı. 4500 üniversite bursiyeri içinde 1000’e yakının bilgisayarı bulunmazken, 3000’e yakın bursiyerin evinde ise öğrenci sayısının çok altında bilgisayar var. TEV’in başlatmış olduğu harekete, kurumlardan gelen destekle birlikte üniversite öğrencilerinin teknolojiye erişim olanağı artarken, yapılan bağışlarla gençlerin uzaktan eğitim süreçleri de kolaylaşmış oldu.