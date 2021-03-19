TEV’den 48 öğrenciye daha üstün başarı bursu

Bağışçılar, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı ve Genel Müdür Yıldız Günay’ın da katıldığı toplantıda öğrenciler hikâyelerini anlatıp minnetlerini dile getirdi. Yaklaşık bir saat süren toplantı TEV Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Koç’un mesajıyla açıldı. “İnanıyorum ki, Türk Eğitim Vakfı olarak, bundan sonra daha fazla genci destekleyerek, toplumun umudunu besleyerek daha fazlasını yapmak için azmedeceğiz” diyen Koç, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetişmesi için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı Rona Yırcalı da 54 yılı geride bıraktıklarını belirterek şöyle konuştu:

“Yarım asrı geride bırakmış bir vakıfız. Türkiye şartları içerisinde bizim gibi önemli konulara eğilmiş bir vakfın 54 senedir bu vazifeyi Türkiye’nin gencine, eğitimine yaptığı hizmetlerin kendi başına sürdürmesinin bir başarı olduğunu ifade etmek isterim. 54 sene önce sayın Vehbi Koç’un başkanlığında Türkiye’nin her yerinden 205 iş adamı, akademisyen, kamu görevlisi bir araya gelerek onları birleştiren noktanın Türk gencine hizmet etmek onun eğitimine destek olmak gayesiyle bir araya gelen insanlar bu vakfı kurmuşlar ve 54 senedir de başarıyla devam ediyor.

250 BİNDEN FAZLA BURS VERDİK

Bu 54 yıl içinde yurtiçinde 250 binden fazla burs verdik. 2 bin bursu da yurtdışına ayırmış vaziyetteyiz. Şu anda 200 civarında arkadaşımız yurtdışında bizim desteğimizle eğitimine devam ediyor. Bunların yanında 30’dan fazla eğitim birimini kuruluşunu siz gençlerin hizmetine vermiş bulunuyoruz.

753 KİŞİ TEV ÜSTÜN BAŞARI BURSU ALDI

Biz TEV üstün başarı bursu programımıza 14 yıl önce başladık. O günden bugüne de geleceğin liderleri olarak görmek istediğimiz gençlere sadece maddi destek vermekle kalmayıp, sizlerin üstün başarılarından dolayı sizleri onurlandırmayı ve ülkemizin geleceğinde söz sahibi olma konusunda sizleri cesaretlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu 14 yıl içinde 753 arkadaşımız bu burstan faydalandı. Sizlerle beraber 48 arkadaşımız daha bu programa dahil oluyor. Bu 48 kişi 25 değişik ilden geliyor. Sizler bizim için kıymetlisiniz. Çünkü siz yarınların kendi bölgelerinizdeki düşünce önderlerisiniz."

EN ÇOK BURS MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİNE

TEV Genel Müdürü Yıldız Günay ise şunları söyledi:

“Türk Eğitim Vakfı üstün başarı programı öğrencilerimizin üstün çaba ve başarılarını desteklemek için hazırlanan bir program. 2020-2021 öğretim yılında 48 öğrencimiz TEV üstün başarı bursu almaya hak kazandı. Bu öğrencilerimizden üç hukuk, sekiz idari bilimler, 20 mühendislik, beş sağlık bilimleri, üç sosyal bilimler, beş temel bilimler alanlarında ve ayrıca dört öğrencimiz de sanat alanında olmak üzere üstün başarı bursu aldı. Üniversite dağılımı olarak Koç, Boğaziçi ve ODTÜ başta olmak üzere eşit dağılımlı diğer üniversitelerimiz geliyor. Devam eden diğer bursiyerlerimizle birlikte toplam sayımız 230’a çıktı. Seçim sürecinin ilk aşamasında başvuru sahibi 4 bin 104 aday arasından 3 bin 961 aday seçildi. İkinci aşamada genel yetenek ve genç liderler yetenek testi kişilik envanteri anketi uygulandı. Bu anketleri de başarıyla geçen 596 aday kompozisyon ve video aşamasına alındı. Uzmanlar tarafından okunan ve değerlendirilen kompozisyon sınav sonuçları ve video soru aşamasından sonra başarılı olan 135 öğrencimiz üçüncü aşama olan mülakatlara davet edildi. Bu mülakatlar sonucunda 44 öğrencimiz TEV üstün başarı bursu almaya layık görüldü. Sanat alanında ayrı bir süreç yürütüldü. İkisi müzik ikisi görsel olmak üzere dört öğrencimiz de sanat alanında üstün başarı bursu aldı."

25 FARKLI İLDEN ÖĞRENCİLERE EĞİTİM DESTEĞİ

Nazire Ata (Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği): Mersin Silifke’de doğdum. 10 yaşındayken BİLSEM sınavlarını kazandım. TEVİTÖL’den haberdar olmam Türk Eğitim Vakfı ile yolumun ilk defa kesişmesi oldu. 14 yaşında bir çocuk olarak ailemden 1000 kilometre uzakta bir okula yatılı olarak gittim. Bu nedenle çok zorlukla karşılaştım. Ancak ne zaman yardıma ihtiyacım olsa yanımda olacak başka bir ailenin parçası oldum. Kendimi kararlı güçlü ve kendi ayakları üzerinde durabilen bir kadın olarak tanımlamamda TEVİTÖL’deki eğitimin ve TEV’in şu anda yürüttüğü 'Kendine Yeten Geleceğe Yetişen Kızlar' gibi projelerin payı büyük. Kendimi geliştirme yolunda önümde daha uzun bir yol olduğunun farkındayım. Ancak TEV’in lisede olduğu gibi bu yolda da yardımlarını esirgemeyeceğini biliyorum. Bunun için çok minnettarım.

Halil Eren Erdem (Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi): Hayat ne yazık ki herkese eşit imkânlar sunmuyor. Kimlerinin bazı şeyleri başarabilmesi için diğerine nazaran çok daha fazla çalışması ve irade ortaya koyması gerekiyor. Sanırım ben de bu kimlerinden biriyim. Çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldiğimden bu yana yedi yaşında başladığım ve hala devam ettiğim okul hayatım boyunca hayalini kurduğum gelecek adına hep çabaladım. 2014 yılında doğduğum Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesindeki bir mahalle okulundan Mersin Eyüp Aygar Fen Lisesi’ni kazanırken de 2018 yılında Türkiye 74’üncüsü olarak Koç Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim arzum gerçekleşirken de azmim ve iradem hep benimleydi. Tüm bu serüven içerisinde her daim azmedip daha iyisini yapmaya uğraşırken, senin çabanı gören, takdir eden ve seni desteklemek isteyen birilerinin olduğunu görmek tarif edilemez bir mutluluk. İşte Türk Eğitim Vakfı ile yollarımın kesiştiği nokta tam da bu mutluluğa denk düşüyor.

Muhammed Polat (Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği): Adıyamanlı çiftçi bir ailenin çocuğuyum. Lise eğitimim için önce Ankara Fen Lisesi’ne sonra da İstanbul’a Boğaziçi Üniversitesi’ne geldim. Yaz tatillerinde aileme işlerinde yardımcı oluyordum. Bundan sonraki hayalim batarya teknolojileri alanında çalışmalar yaparak uzmanlaşmak ve ülkeme bu alanda katma değer sağlamak. Sayın destekçilerimiz; bu yolda sizlerin desteği hem maddi hem de manevi anlamda çok önemli. Umarım bu bayrağı biz de devralıp daha ilerilere taşıyacağız.