Tercih zamanı geldi

Öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirmelerin merkezi ve yerel olmak üzere iki farklı şekilde yapılıyor. “Sınavın genel olarak öğrencileri zorlamış olmasından dolayı, ortalama öğrenci puanlarının ve beraberinde okulların taban puanlarının gerilemesi bekleniyor. Dolayısıyla tercihler yüzdelik dilime göre yapılmalı. LGS’de puanların açıklanmasının ardından liselere yerleştirme şekilleri şöyle:

1- MERKEZI YERLEŞTİRME

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında uygulanan merkezi sınava katılan öğrenciler, bu sınavda gösterdikleri performanslara göre sınavla öğrenci alan Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, özel program ve proje uygulayan Anadolu Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Anadolu Teknik Programlarına yapmış oldukları tercihler doğrultusunda ve başarı sıraları yettiği okula yerleştirilir.

Merkezî yerleştirmede merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yerleştirme yapılır. Merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile meslekî ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına yerleşmek isteyen öğrenciler, en yüksek puanlıdan en düşük puanlıya doğru sıralandıktan sonra tercihleri doğrultusunda yerleştirilirler. Diğer bir deyişle, en yüksek puan alandan başlayarak öğrenciler okulların kontenjanlarını doldurmaya başlarlar ve bir okulun kontenjanı dolduğunda son yerleşen adayın puanı da o okulun taban puanını oluşturur.

Ancak unutulmamalı bir öğrencinin, sadece merkezi yerleştirme tercihi yapma hakkı yok. Merkezi yerleştirmede tercih yapabilmek için yerel yerleştirme tercihi yapmak zorunlu tutuluyor.

2- YEREL YERLEŞTİRME

Merkezi Sınava katılma durumundan bağımsız olarak öğrenciler başvurularını tercih sistemi üzerinden ikamet ettikleri bölgede veya yakın bölgelerdeki sınavsız öğrenci alan okullarla ilgili tercih listesi oluşturması gerekiyor. Yerel yerleştirmede merkezi sınav puanı kriteri yerine okul türleri, okulların kontenjanları, ortaöğretim kayıt alanları, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık durumu kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirme yapılır.

TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Sınavın genel olarak öğrencileri zorlamış olmasından dolayı, ortalama öğrenci puanlarının ve beraberinde okulların taban puanlarının gerilemesi bekleniyor. Bu sebeple, tercih yaparken geçen yılki yerleştirme taban puanlarına göre değil, dönüştürülmüş yüzdelik dilimlere göre tercih yapılması daha doğru. Yüzdelik dilimlerin dönüştürülmesiyle ilgili olarak rehber öğretmenlerden destek alınmalı.

Öğrencilerin her iki yerleştirme türü için tercih hakları şöyle:

Merkezi yerleştirmede 10 tercih hakkı bulunuyor

Öğrenciler, merkezi sınav puanına göre öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinden en fazla 10 okul tercihi yapabilirler. Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yerleştirme yapılır.

Merkezî sınav puanının eşitliği hâlindeyse sırasıyla;

1) Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne,

2) 8’inci sınıftaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne,

3) 7’nci sınıftaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne,

4) 6’ncı sınıftaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne,

5) 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına,

6) Tercih önceliğine,

7) Öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılır.

Örneğin, aynı okulu tercih etmiş olan ve sınavda eşit puan almış olan, eşit Okul Başarı Puanına ve eşit 8’inci sınıf Yılsonu Başarı Puanına (YBP) sahip iki öğrenciden bir tanesi 7’nci sınıfta daha çok çalışmış ve 7’nci sınıftaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) daha yüksektir. Kriter önceliğine göre, diğer kriterlerde eşit durumda oldukları için 7’nci sınıftaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğü olan öğrenci, yerleşme önceliğine sahip olacaktır.

5 TERCİH HAKKI VAR

Yerel yerleştirmede beş tercih hakkı var

Yerel yerleştirmede beş tercih hakkı var. Bu alanda tercihlerinden ilk üç okulu “Kayıt Alanından” seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla beş okul tercihinde bulunabilirler. Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu lisesi, meslekî ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla üç okul seçilebilir.

Ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara yerel yerleştirme işlemleri sırasıyla;

1) Kayıt alanı,

2) Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğü ve

3) 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılır.

Değerlendirmede eşitlik olması durumunda ise 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılır.

Örneğin, aynı okulu tercih etmiş olan, aynı binada oturan, eşit okul başarısına sahip iki öğrenciden bir tanesinin hiç devamsızlığı yok, diğeri ise bir gün keyfî olarak okula gitmemiş. Diğer kriterlerde eşit durumda oldukları için farklı olan tek kriter olan devam-devamsızlık durumuna bakılacak ve devamsızlığı olmayan öğrencinin yerleşme önceliği olacak. Yerleştirme işlemleri yapılırken önce merkezi yerleştirmeler yapılır. Tercihlerden herhangi bir yere yerleşemeyen öğrenciler yerel yerleştirme ile yerleştirilir.

NAKİL DÖNEMLERİ

Yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilan edilmesi ile birlikte nakil tercihleri dönemi başlayacak. 1’inci Nakil Dönemi tercihleri için öğrencilere 4 gün süre tanınacak.

1. Nakil Dönemi sonuçlarının ilanından sonra ise 2’nci Nakil Dönemi başlayacak ve yine 4 gün sürecek.

2. Nakil Dönemi sonuçlarının ilanından sonra ise boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için yerleştirme başvurularının alınması işlemi, İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları tarafından başlatılacak.

HATİCE YILMAZ KİMDİR?

Köy Enstitülü bir öğretmenin kızı olarak dünyaya geldi. İlk öğrenimini Giresun’un bir kasabasında bitirdi. Ortaokul ve liseyi İstanbul Bahçelievler Lisesi’nde, yükseköğrenimini İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde tamamladı. Salih Yılmaz ile evli. Eğitim sektöründe yer aldığı için eşiyle birlikte hiç biri evlerinde büyümemiş olsa da binlerce çocukları olduğunu düşünüyorlar. Çocukluk ideali öğretmenlik olan Yılmaz, şartlar gereği bu hayalini gerçekleştiremese de 30 yıldır eğitim sektöründe çalışıyor. Eğitim koordinatörü olarak sürdürdüğü görevi gereği Türkiye ve dünyada eğitimin tüm alanlarıyla ilgili gelişmeleri yakından takip edip bunları okul sistemi içine adapte etmek için çalışmalar yapıyor.