Tam puan alanlar geçen yılın üçte biri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) liselere giriş kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçlarını açıkladı. Sonuçlarla birlikte Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu da paylaşıldı. Buna göre, merkezi sınavın her iki oturumundaki tüm sorulara doğru cevap veren yani 500 tam puan alan öğrenci sayısı 181 oldu. Geçen yıl bu sayı 565’ti. Bu öğrencilerin 42 farklı ilde bulunduğu belirlendi. Sınavda herhangi bir soru iptali ise yok. Matematik dışındaki tüm testlerde kız öğrencilerin daha başarılı olduğu görüldü. Geçen yıla göre bu yıl sınava giren öğrenci sayısı yüzde 43 arttı. Sınavın bilançosu şöyle:

200 BİN ÖĞRENCİ SINAVA GİRMEDİ

Covıd-19 önlemleri kapsamında bu yıl tüm 8’inci sınıf öğrencilerinin sınava başvurusu MEB tarafından otomatik olarak yapıldı. Buna göre sınava 1 milyon 671 bin 337 öğrenci başvurdu. Sınava katılan öğrenci sayısı ise

1 milyon 472 bin 88 oldu. 199 bin 249 öğrenci ise sınava girmedi. Sınava giren öğrenci sayısı geçen yıla göre yaklaşık yüzde 43 arttı.

EN AZ DOĞRU YANIT YABANCI DİLDE

20 soru bulunan alt testler arasında öğrencilerin doğru cevap sayı ortalamasının en yüksek olduğu alt test 10.21 doğru cevapla Fen Bilimleri, en düşük olduğu alt test ise 4.89 ile Matematik oldu. 10 soru bulunan alt testler arasında öğrencilerin doğru cevap sayısı ortalamasının en yüksek olduğu alt testin 6.39 ortalamayla Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, en düşük olduğu alt testin ise 3.53 ile Yabancı Dil olduğu görüldü. 2019 yılındaki sınav sonuçlarıyla kıyaslandığında öğrencilerin fen bilimleri testinde daha başarılı olduğu, diğer testlerde düşük başarı gösterdiği belirlendi.

ANNE-BABA OKUMUŞSA BAŞARI YÜKSELİYOR

Anne ve babanın eğitim düzeyleri arttıkça merkezi sınav puanı ortalamalarının da arttığı görüldü. En düşük eğitimli ebeveynle en yüksek eğitimli ebeveynin çocukları arasında 120 puan fark var.

OKUL BAŞARI PUANI ETKİLİ

Öğrencilerin merkezi sınav puanları ile okul başarı puanlarının (OBP) benzer yönde değiştiğini ve birbirleriyle yüksek düzeyde ilişkili oldukları görüldü.

KIZLAR DAHA BAŞARILI

Sınavın geneline bakıldığında matematik dışındaki tüm testlerde kız öğrencilerin daha başarılı olduğu görüldü. Türkçe’de kızlar 20 sorunun 10,77’sini doğru cevaplarken, erkekler 9,25 doğru cevapta kaldı.

ŞAMPİYONLAR

ÇALIŞMAK KADAR SINAV ANI DA ÖNEMLİ Yiğit Emre Yıldırım (Vali Zübeyir Kemelek Ortaokulu): Bu başarıdan dolayı çok mutluyum. Çok soru çözdüm, emek verdim. Sınava çalışmak ne kadar önemliyse sınav anı da o kadar önemli. Stres kontrolü çok önemli. Sınava girecek olanlara da şöyle bir tavsiye veriyorum. Salgın süreci beni çok olumsuz etkilemedi. Evden çalışmak bana yaradı. Aileme çok teşekkür ediyorum. Benden hiçbir zaman maddi ve manevi desteklerini esirgemediler.



İYİ BİR SONUÇ BEKLİYORDUM Aslı Ecem Polater (Bahçeşehir Koleji İstanbul Beylikdüzü Kampusu): İyi bir sonuç umuyordum, ama tam puan beklemiyordum. Ailem de çok mutlu oldu, heyecanlanıp hemen lise araştırmasına girdiler. Çok çalıştım. Okuldan eve gelir gelmez masanın başına oturup hiç kalkmadığım zamanlar oldu. Sınavda Türkçe ve matematikte zorladım. Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi’ni hedefliyorum. Tıp okumak istiyorum. Üniversite hedefim yok, yurtdışında okumak istiyorum.



TEKNİK DİREKTÖR OLMAYI İSTİYORUM Ömer Arda Aydın (Özel Bilfen İstanbul Çamlıca Ortaokulu): Çok uzun süredir sınava hazırlanıyordum. İyi bir sonuç bekliyordum ama birincilik hedefim yoktu. Ailem de çok sevindi. Onlar da çok destek oldular. Üç yıldır sınava hazırlanıyordum. Pandemi beni etkilemedi. Matematik özellikle zordu. Futbol teknik direktörü olmak istiyorum. Almanya’da iyi eğitim veren kurumlar var. Bu yüzden de İstanbul Erkek ya da Alman Lisesi’ni tercih etmeyi düşünüyorum.

