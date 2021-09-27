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Stajyer nasıl yazılır? TDK'ya göre stajyer kelimesinin doğru yazımı...

#Nasıl Yazılır#TDK#Stajyer
Stajyer nasıl yazılır TDKya göre stajyer kelimesinin doğru yazımı...

Türkçede yer alan yabancı kökenli kelimelerin yazımı noktasında bazı hatalar yapılabiliyor. Özellikle iki tane sessiz harfin yan yana gelmesi üzerinden çok fazla hata yapıldığını söylemek mümkün. Peki, stajyer nasıl yazılır? TDK'ya göre stajyer kelimesinin doğru yazımı üzerine detayları derledik.

 

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Stajyer kelimesi Fransızca kökenli bir sözcüktür. Türkçede yerleşik olarak kullanılması ile beraber, aynı zamanda yazımı üzerinden çok sık hata yapılır. Sadece yazımı değil okuması üzerinden de hata yapıldığını ifade etmek mümkün.

 Stajyer Nasıl Yazılır?

 Bu sözcüğün doğru şekilde yazımı, ‘Stajyer’ biçimindedir. Yani iki tane sessiz harf yan yana gelmesi ile beraber doğru yazılışı öne çıkar. Herhangi bir eğitim noktasında staj yapmakta olan kişiler için bu kelime kullanılmaktadır.

 TDK'ya Göre Stajyer Kelimesinin Doğru Yazımı

 Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı zaman doğru yazımı, ‘Stajyer’ şeklinde öne çıkmaktadır. Aynı zamanda bu kelimenin doğru ve yanlış yazılışları ele alınarak buna göre ayırt etme imkanı elde edebilir.

 Stajyer (Doğru)

 Stajer (Yanlış)

 Doğru yazımını öğrendikten sonra aynı şekilde doğru okuma üzerinden de bu kelime değerlendirilebilir.

 

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