Soyut matematik yoktur somutlaştıramadığın matematik vardır

“Soyut matematik yoktur, somutlaştırılmayan matematik vardır” diyen sınıf öğretmeni Tuğrul İpek ise başta matematik olmak üzere tüm dersleri materyallerle işleyerek hem eğlenceli hem öğretici hale getiriyor. Kahramanmaraş’ın Kadriye Kanbur İlkokulu’nda görev yapan İpek, 15 sene önce mesleğe başladığı günden beri yeri geliyor kartondan kozalağa kadar kullanabileceği her malzemeyi eğitim materyaline dönüştürüyor. Yeri geliyor öğrencilerine örüntüyü anlatmak için onları doğaya çıkarıp bir kertenkelenin sırtındaki desenleri inceletiyor. Şu sıralar ise tüm bu çalışmalarını telafi eğitimlerinde, TÜBİTAK projelerinde sürdürüyor.

EKONOMİK OLMALI

Somut öğrenmenin ilkokul çağındaki bir çocuk için büyük önem arz ettiğini belirten İpek, neden bu yöntemi kullandığını ve çalışmalarını şöyle anlatıyor:

İlkokul çocuğu nasıl anlıyor? Somut olarak anlıyor. Bilimsel olarak 6-12 yaş bilişsel öğrenim dönemi. İstesek de çocuğa x’li y’li denklemleri öğretemiyoruz. Ben bunun için öğretim yaparken materyal kullanmayı tercih ediyorum. Eğitim Bilimleri alanında eğitim materyalleri üzerine çalışmalarım var bu konuda seminerler de veriyorum. Ayrıca grafik tasarımı biliyorum. Tüm tasarımları kendim yaptıktan sonra ozalitçilerden, uygun fiyatlı kırtasiyelerde bastırıyorum. Bana göre materyal öncelikle ucuz olmalı. Ulaşılabilir, erişilebilir olması için ekonomik olması gerekiyor. Özellikle sınıf öğretmenleri için söylüyorum; öğretmen aynı zaman da öğrenendir, kendimizi sürekli olarak geliştirmeliyiz. Günümüzde internet ve benzeri imkanları lehimize kullanmalıyız.

MATEMATİK HAYATIN HER YERİNDE

Okula bir biyolog getirdik, kertenkelenin sırtındaki desenler üzerinden Matematik 1’inci sınıf konusu olan örüntüyü anlattım. Başlangıçta ‘Kertenkeleyle matematiğin ne alakası var?’ dedi çocuklar. Ben de dedim ki ‘Matematik hayatın her yerinde.’ Çocuklar da ‘Biz matematiği sadece sayılardan ibaret sanıyorduk, öyle değilmiş’ dediler zaten asıl mesajımız buydu. İlkokulda somutlaştırarak tam anlamıyla anlatabilirsek, çocuk artık matematiğin hayatla ilişkisi olduğunu çok rahat anlayabiliyor. Ortaokula geçtiğindeyse işin içine giren ‘x’leri ‘y’leri çok daha rahat anlamlandırabiliyor. Başka bir örnek vereyim, çocuklara büyüktür küçüktür işaretlerini öğretmek için işaretleri canavara benzeten kostümeler yapıp öğrencilere giydirdim. Ardından ‘Sen canavar olsan hangisini yemek istersin, büyüğü mü yoksa küçüğü mü?’ diye sordum. ‘Büyüğü yemek isterim’ diyerek o büyük sayının olduğu tarafa döndü.

İKİ SÖYLE BİR DİNLE

2016 yılında 4’üncü Ulusal Özgün Öğretim Materyalleri Yarışması’nda Türkiye 3’üncüsü olan İpek, bu sene ise Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Özgün Öğretim Materyalleri Yarışması’nda ise 1’inci oldu. Bu yarışma için Fen Bilgisi dersi kapsamında ‘iki Söyle Bir Dinle’ adını verdiğim bir maket projesi yaptı. Karton, küçük plastik top, demir tozu ve kum kullandım. Topların bir kısmının içine kum bir kısmının içine demir tozu koydu. İçerisine kaydırak yaptığı kutunun arkasında mıknatıs yerleştirdi ve ardından demir tozu dolu olan topların üzerine yanlış bilgiler, kum dolu topların içerisine ise doğru bilgiler yazdı. Böylece kutudan içeri aynı anda atılan toplardan yanlış bilgi taşıyan arkada kalırken doğru bilgi taşıyan dışarı çıktı.

ÖĞRETMEN İSTERSE KAİNATI SINIFA GETİRİR

Bir çocuk giyim mağazasında uzay temalı dekor gören İpek, bu dekorları derslerde kullanmanın çok yararlı olabileceğini düşündü ve mağaza müdürüne ulaştı ve ‘Ben bu dekorları derslerimde kullanmak istiyorum’ diyerek bir ricada bulundu. Mağaza müdürü ise İpek’e ücretsiz olarak dekorları hediye etti. Böylece ilkokul 1’inci sınıftan itibaren işlenen uzay ve gezegenler konusu sınıfa taşıyan İpek, “Öğretmen isterse kainatı sınıfa getirir” diyor.