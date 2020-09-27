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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 27.09.2020 - 12:01 | Son Güncelleme:

‘Size projemizi anlatabilir miyiz’

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‘Size projemizi anlatabilir miyiz’
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TEKNOFEST’e katıldı. Orada öğrencilerin projelerini inceleyen Bakan Selçuk’un yolu iki minik öğrenciyle kesişti. Bu öğrenciler, kendi projelerini Selçuk’a anlatmak istedi.

İki minik öğrenciyi sosyal medya hesabından paylaşan Selçuk, şu paylaşımı yaptı:
“Bu gördüğünüz çocuklar "Size projemizi anlatabilir miyiz? " derken o kadar heyecanlıydı ki anlatamam. Ben sosyal mesafeyi korumaya çalıştıkça yakınlaştılar. Neyse ki boy avantajımı kullanıp dikeyde sosyal mesafeyi korudum. :)Teknofest’in en küçük bilim yolcularını kutluyorum.”

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