İki minik öğrenciyi sosyal medya hesabından paylaşan Selçuk, şu paylaşımı yaptı:

“Bu gördüğünüz çocuklar "Size projemizi anlatabilir miyiz? " derken o kadar heyecanlıydı ki anlatamam. Ben sosyal mesafeyi korumaya çalıştıkça yakınlaştılar. Neyse ki boy avantajımı kullanıp dikeyde sosyal mesafeyi korudum. :)Teknofest’in en küçük bilim yolcularını kutluyorum.”