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Siyah kelimesinin eş anlamlısı nedir? Siyahın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Siyah#Eş Anlamlısı
Siyah kelimesinin eş anlamlısı nedir Siyahın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Günümüzde kelimelerin eş anlamlıları oldukça merak edilmektedir. Bunlardan bir tanesi de Farsçadan dilimize geçen siyah kelimesinin eş anlamıdır. Renk ve ışık olmayan durum manalarına geldiği gibi birçok mecaz anlamı da bulunmaktadır. Bunun yanı sıra bazen de beyaz kelimesi ile beraber ikilem olarak da kullanılmaktadır. Peki, Siyah kelimesinin eş anlamı nedir? Örnek cümleleriyle tüm detayları sizin için derledik.

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Siyah, rengin olmaması halidir. Aynı zamanda siyah; güç, ciddiyet, bilinmeyen, gizemli anlamlarında da kullanılmaktadır. Aynı zamanda bu manaların aynısını taşıyan ''kara'' kelimesi siyah kelimesinin eş anlamı durumundadır.

 Siyah Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 Siyah kelimesi yalnızca gerçek anlamıyla değil bazen de yan anlamıyla kullanılmaktadır. Örneğin; özellikle Zonguldak'ta çıkarılan kömür madeni için siyah altın ifadesi kullanılmaktadır.

 Siyah kelimesinin toplamda 2 adet eş anlamı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi olan ''kara'' kelimesi tıpkı siyah kelimesi gibi yan anlamda kullanılabilmektedir. Örneğin; ''Kara haber tez duyulur derler'' cümlesinde olduğu gibi.

 İkinci olarak ise siyah kelimesinin eş anlamlısı olarak ''esved'' kelimesi kullanılmaktadır. Arapçadan dilimize yerleşen bu kelime umutsuzluk, karanlık manalarına gelmekle birlikte siyah kelimesinin yerine kullanılabilmektedir.

 Örnek Cümleler

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 - Sen ne bahtı kara bir adamsın yahu.

 - Balık tutmak için bahr-ı esvede gideceksin. (Karadeniz)

 Siyah Kelimesiyle Zıt Anlamlı Olan Sözcükler

 Siyah kelimesiyle zıt anlamlı olan birtakım sözcükler bulunmaktadır. Bunlar;

 - Ak

 - Beyaz

 - Nurlu

 - Parlak

 - Aydınlık

 

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