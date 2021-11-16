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Seremoni nedir, ne anlama gelir? Seremoni kelimesinin TDK sözlük anlamı..

#Seremoni#Kelime#TDK
Seremoni nedir, ne anlama gelir Seremoni kelimesinin TDK sözlük anlamı..

12. yüzyılda literatüre girmiş olan seremoni kelimesi, dilimize Latinceden geçmiştir. Fransızca, İngilizce ve İtalyanca gibi Avrupa dillerinde de aynı anlamda kullanılan bu sözcük, orijinal dilinde ''ceremonie'' şeklinde yazılır. Kelimenin sözlük anlamı törendir. Resmi kurumlarda ve kutlamalarda, davetlilerin uyması gereken kuralların tümü seremoni olarak nitelendirilir. Seremoni nedir, ne anlama gelir seremoni kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek cümlelerle birlikte detaylı olarak derledik.

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 Seremoni kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Tören 2- Ritüel 3- Kaide 4- Merasim 5- İhtifal

 Seremoni Nedir?

 Seremoni kelimesinin sözlük anlamı resmi davet ve törendir. Antik Roma döneminde krallar için özel olarak tertip edilen törenlere seremoni olarak nitelendirilirdi. Avrupa ülkelerinde resmi törenlerin tümü seremoni olarak adlandırılır.

 Seremoni Kelimesi Ne Anlama Gelir?

 Bir davette uyulması gereken kaidelere seremoni adı verilir. Bu kurallar adab-ı muaşeret kuralları ile benzerlik taşır. Bu nedenle bazı yerlerde seremoni ile görgü kuralları aynı anlamda kullanılır.

 Seremoni Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre seremoni kelimesi, kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Tören

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 İkinci Anlamı: Resmi kurumlarda uyulması gereken kurallar

 Seremoni Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Bu seremoniye davet edilmemek benim için büyük hayal kırıklığı oldu.

 (Tören anlamında kullanılmış)

 2- Seremoniye aykırı davranışlar sergilemek, çok büyük bir görgüsüzlük ve ayıptır. (Kural anlamında kullanılmış)

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#Seremoni#Kelime#TDK

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