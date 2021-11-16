Seremoni nedir, ne anlama gelir? Seremoni kelimesinin TDK sözlük anlamı..

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Seremoni kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Tören 2- Ritüel 3- Kaide 4- Merasim 5- İhtifal

Seremoni Nedir?

Seremoni kelimesinin sözlük anlamı resmi davet ve törendir. Antik Roma döneminde krallar için özel olarak tertip edilen törenlere seremoni olarak nitelendirilirdi. Avrupa ülkelerinde resmi törenlerin tümü seremoni olarak adlandırılır.

Seremoni Kelimesi Ne Anlama Gelir?

Bir davette uyulması gereken kaidelere seremoni adı verilir. Bu kurallar adab-ı muaşeret kuralları ile benzerlik taşır. Bu nedenle bazı yerlerde seremoni ile görgü kuralları aynı anlamda kullanılır.

Seremoni Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre seremoni kelimesi, kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Tören

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İkinci Anlamı: Resmi kurumlarda uyulması gereken kurallar

Seremoni Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Bu seremoniye davet edilmemek benim için büyük hayal kırıklığı oldu.

(Tören anlamında kullanılmış)

2- Seremoniye aykırı davranışlar sergilemek, çok büyük bir görgüsüzlük ve ayıptır. (Kural anlamında kullanılmış)