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Sene kelimesinin eş anlamlısı nedir? Senenin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Sene#Eş Anlamlısı
Sene kelimesinin eş anlamlısı nedir Senenin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

1.yüzyılda literatüre giren sene kelimesi, dilimize Arapçadan geçmiştir. Her sene 365 gün 6 saatten oluşur. Bir senenin için 12 ay ve 52 hafta vardır. Bu kelimenin içinde yer aldığı birçok tamlama ve kalıp ifade günlük hayatta sıklıkla kullanılır. Örnekler: 1- Senelik İzin 2- Senesine Varmadan 3- Senelerce. Sene kelimesinin eş anlamlısı nedir? Sene kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükleri örnek cümlelerle birlikte derledik.

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 Sene kelimesiyle örnek cümleler:

 1- Onu artık maalesef ''senden seneye'' görebiliyoruz.

 2- ''Senelik'' izne çıkmak için gün sayıyorum.

 3- ''Senelerce'' bekledim geri dönmesini ama O bir haber bile vermedi.

 Sene Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 1- Yıl:

İslamiyet öncesi Türk toplumlarından bu yana kullanılan yıl kelimesi, sene ile eş anlamlıdır. Bu kelimeden türetilmiş olan birçok sözcük, günümüzde de halen kullanılmaktadır. Örnekler: 1- Yıllık 2- Yıllanmış 3- Yıllar Yılı

 2- Sâl:

Daha çok gazel ve kaside türündeki manzum eserlerde kullanılan sâl kelimesi dilimize Farsçadan geçmiştir. Bu kelime de yıl ve sene sözcükleriyle eş anlamlıdır.

Sene Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

Yıl Kelimesiyle Örnek Cümleler

 1- Bu ''yıl'' birçok badire atlattığım için benim için çok zor geçti.

 2- ''Yıllardan beri'' üzerinde çalıştığım romanı nihayet bitirmek üzereyim.

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 3- ''Yıllığında'' bana da yer ayırdığın için sana çok teşekkür ederim.

 Sâl Kelimesiyle Örnek Cümle

 ''Gittin soldurdun gülümü / Sâl eyledin tek bir günümü''

 

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#TDK#Sene#Eş Anlamlısı

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