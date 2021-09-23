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Şeker nasıl düşer? Yüksek şekeri en çabuk ne düşürür? Yoğurt kan şekerini düşürür mü?

#Kan Şekeri#Şeker Hastalığı#Diyabet
Şeker nasıl düşer Yüksek şekeri en çabuk ne düşürür Yoğurt kan şekerini düşürür mü

Şeker hastalığı toplumda en sık karşılaşılan ciddi kronik hastalıklardan bir tanesidir. Hemen hemen her yaşta ortaya çıkabilen şeker hastalığı mutlaka tedavi edilmesi ve kontrol edilmesi gereken bir hastalıktır. Şeker hastalığına iyi gelen birçok bitkisel yöntem de yer almaktadır. Özellikle şeker tanısı konan hastalarda bu hastalığın takibi yapılması gerekir. Peki, şeker nasıl düşer? Yüksek şekeri en çabuk ne düşürür? Yoğurt kan şekerine iyi gelir mi? İşte şeker hastalığı ile ilgili tüm detaylar.

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Şeker hastalığı diyabet olarak da bilinmektedir. Tıp dilinde diyabet hastalığı olarak adlandırılır. Toplumumuzda oldukça fazla kişi şeker hastasıdır.

 Şeker Nasıl Düşer?

 1) Karbonhidratı Azaltmak

 Karbonhidratlarda yoğun miktarda şeker de bulunmaktadır. Bundan dolayı sürekli olarak karbonhidrat ile besleniyorsanız karbonhidrat yerine protein ağırlıklı beslenmeniz gerekmektedir. Karbonhidrat alımını azaltarak şekeri düşürmek mümkündür. Karbonhidratı azalttıktan sonra şeker hastalığının belirtileri önemli ölçüde azalacaktır.

 2) Düzenli Egzersiz Yapmak

 Şekeri düşürmek için mutlaka düzenli olarak egzersiz yapmanız gerekmektedir. Düzenli olarak egzersiz yaparak hareketli bir yaşam tarzı ile birlikte şekerin belirtileri azalacaktır. Düzenli bir şekilde yapılan egzersizler kan dolaşımını arttırır ve şeker belirtilerini minimum seviyeye indirir. Doktorlar tarafından da şeker hastalarına düzenli olarak egzersiz yapmaları önerilmektedir.

 3) Stresten Uzak Kalmak

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 Stresten uzak kalmak stressiz bir yaşam tarzı benimsemek şeker hastalığı için çok önemlidir. Şeker hastalığının en büyük tetikleyicileri arasında stres gelmektedir. Özellikle iş hayatında yaşanan stresler ve okul hayatında yaşadığınız stresler şeker hastalığının nüksetmesini sağlar. Şeker belirtileri bu şekilde daha da ortaya çıkabilir. Bundan dolayı stressiz bir yaşam tarzı benimsemek çok önemlidir.

 4) Su İçmek

 Şeker hastalarına doktorlar tarafından en çok önerilen şeylerin başında su içmek gelmektedir. Su içmek doktorlar tarafından önerilir ve hastaların günde en az 2.5 litre su tüketmesi gerekir. Su ile birlikte kan şekeri dengelenir ve aynı zamanda kan temizlenmiş olur.

 Yüksek Kan Şekeri En Çabuk Ne Düşürür?

 1) Fesleğen Yaprağı

 Fesleğen yaprağı kan şekeri için adeta mucizevi olan bir gıdadır. Fesleğen yaprağının kaynatılarak birlikte tüketilmesi önerilir. Yüksek kan şekerini hızlı bir şekilde düşürmek için fesleğen yaprağı bitkisel çözümler arasında en çok tercih edilenlerdendir.

 2) Keten Tohumu

 Yüksek kan şekerini en çabuk düşüren bir diğer bitkisel yöntem ise keten tohumudur. Keten tohumu sahip olduğu besin değerleri sayesinde kan şekerini dengeler ve hızlı bir şekilde kanın iyileşmesini sağlar. Kan şekeri düşer ve kişi kendini daha iyi hisseder. Şeker hastalığının belirtisi için bitki doktorları tarafından da keten tohumu önerilmektedir.

 3) Yeşil Çay

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 Yüksek kan şekerine yönelik olarak yeşil çay tüketimi de yapabilirsiniz. Yeşil çay hem çok lezzetli ve bir o kadar da faydalıdır. Günde iki defa olmak üzere yeşil çay tüketerek yüksek kan şekerini dengeleyebilirsiniz. Yüksek kan şekerini hızlı bir şekilde düşürmek için sabah ve akşam olmak üzere yeşil çay tüketimi önerilir.

 4) Tarçın

 Tarçın insülin duyarlılığını geliştiren çok önemli bir gıdadır. Günde yarım çay kaşığı olmak üzere tarçın tüketerek kan şekerini dengeleyebilirsiniz. Bu şekilde vücudun insüline olan hassasiyeti de artacaktır. Tarçın ile birlikte kişide ki kilo kontrolü de olacak ve kalp hastalığı riski de minimum seviyeye inecektir. Bundan dolayı yüksek kan şekeri için tarçın tüketimi uzmanlar tarafından önerilir.

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 Yoğurt Kan Şekerini Düşürür mü?

 Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmaya göre şeker hastalarının günde 1 kase yoğurt tüketmesi diyabet riskini azaltır ve kan şekerini de düşürür.

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#Kan Şekeri#Şeker Hastalığı#Diyabet