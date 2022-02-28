Savaş mağduru öğrencilere eğitim desteği

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Ukrayna’daki savaşta mağdur olan üniversite öğrencilerine Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), tarafından kontenjan uygunluğuna göre ücretsiz eğitim imkanı sunulacak. Misafir öğrenci statüsünde üniversite eğitimi almak ya da eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler, bahar döneminde ücretsiz olarak okuyabilecek.

ÖZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜNDE OLACAKLAR

Üniversite tarafından misafir statüsünde özel öğrenci sayılacak olan öğrencilere, mağduriyetlerini giderebilmeleri için 1 dönem olacak şekilde ücretsiz üniversite imkanı sağlanacak. Misafir öğrencilerin kabulü ve alacağı dersler, ilgili akademik bölümün önerisi ve ilgili dekanlık/müdürlüğün onayı ile yapılacak. Ayrıca özel statüde eğitim alacak öğrencilere, aldıkları dersler ve başarı notlarını belirten bir belge verilecek. Başvurular ise ilgili bölüm/program başkanlığınca değerlendirilecek ve başvurulan akademik birimin yönetim kurulunca karara bağlanacak.

Başvurmak isteyen öğrenciler detaylı bilgilere üniversitenin web sitesi üzerinden ulaşabiliyor.