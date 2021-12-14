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Şan ne demek, ne anlama gelir? Şan kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Şan#Şan Ne Demek
Şan ne demek, ne anlama gelir Şan kelimesinin TDK sözlük anlamı

Dilimize Arapçadan geçen şan kelimesi, günlük hayatta çok sık duyduğumuz ve çok aşina olduğumuz kelimeler arasında yer alıyor. Bu kelime, TDK sözlüğünde en çok aranan kelimeler arasında yer alıyor. Bu kelime, kullanıldığı cümleye göre farklı şekillerde kullanılır ve farklı anlamlar kazanır. İşte, merak edilen tüm detaylar.

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Şan kelimesi, hemen hemen herkesin hayatında en az bir kere duyduğu kelimeler arasında yer alıyor. Bu kelime, cümlede kullanılış şekline göre farklı anlamlar kazanıyor.

 Şan Ne Demek?

 Şan kelimesi, bir kişinin çoğunluk tarafından tanınması anlamına gelir. Genellikle de ''şan şöhret'' şeklinde ikileme olarak kullanılan bu sözcüğün yan anlamı ise, saygınlık ve itibar demektir. Şan kelimesinin anlamları, şöhret, ün, popülerlik ve nam demektir.

 Şan Ne Anlama Gelir?

 Şan kelimesi, sanatı, kişinin yeteneği ya da icraatları ile tanınmasına denir. 19. yüzyılda literatüre giren bu sözcük pek çok deyimde de sıkça kullanılır. Örneğin, ''şanı yürümek'' deyimi, kişinin şöhret yolunda emin adımlarla yürümesi ve yükselmesi anlamına gelir. Şanına yedirememek ise, unutulmayı ya da yenilgiyi gururuna yedirememek anlamına gelir.

 Şan Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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 Şan kelimesinin TDK sözlük anlamı ise, tanınma, ün sahibi olma ve saygınlık demektir. Dilimize Arapçadan geçmiş olan bu kelime çok sık kullanılıyor. Hemen hemen her haber programında, konuşmada ve sosyal medya içinde geçiyor. Şan kelimesi, kullanıldığı cümlenin gidişatına göre anlam kazanan kelimeler arasında yer alıyor.

 

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