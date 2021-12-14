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Saksı ne demek, ne anlama gelir? Saksı kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Saksı ne demek, ne anlama gelir Saksı kelimesinin TDK sözlük anlamı

Günümüzde kullanılan her bir ürünün bir adı bulunuyor. Saksı kelimesi herkesin daha önce karşılaştığı kelime türlerinden biridir. Saksı kelimesinin sözlükte bulunan karşılıkları merak edilerek kapsamlı olarak araştırılıyor. Merak edilen saksı kelimesinin hangi anlamı taşıdığı, TDK'da aranabiliyor. Saksı ne demek, ne anlama gelir? Saksı kelimesinin TDK sözlük anlamı için detaylı bilgileri derledik.

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Saksı kelimesinin kullanımı oldukça yaygındır. Hangi anlamı ifade ettiği konusunda saksı kelimesi merakla araştırılabiliyor. Saksı kelimesi TDK'ya göre, çiçek koyulmak için kullanılan kap anlamına sahiptir.

 Saksı Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Anlam bakımından merak edilen her bir kelime internet sitelerinde aranarak bulunmak isteniyor. Anlam bakımından saksı kelimesinin neyi ifade ettiği araştırılıyor. Herkesin her alanda kullanabileceği saksı kelimesinin anlam bakımından karşılığı öğrenilmek isteniyor. Sözlüklerden yardım alan bireyler, saksı kelimesinin doğru anlamını bilmek istiyor. Saksı kelimesinin anlamı herkes tarafından anlaşılabilir. Saksı kelimesi, çiçeklerin koyulması için hazırlanan kaplara verilen bir isimdir.

 Saksı Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 Her bir kelimenin TDK tarafından belirlenerek açıklanan bir anlamı vardır. Saksı kelimesine ulaşmak isteyenler TDK'da araştırma yapabiliyor. Saksı kelimesinin anlamı konusunda en doğru bilgilere ulaşabilmenin farklı yolları bulunuyor. TDK'da saksı kelimesinin belirtilmiş olan bir anlamı bulunuyor. TDK'da saksı kelimesi çiçeklerin koyulabilmesi için tasarlanan kap anlamına sahiptir. Günümüzde saksı, çiçeklerin koyulduğu kap anlamında yaygın olarak kullanılan bir kelimedir.

 

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