Sağlık Bakanı tercih yapacak öğrencilere seslendi: Kampüslere seyrek gidilecek bir yıla hazırlıklı olun

Böyle bir dönemde üniversiteye adım atmada öğrencilere destek olmak amacıyla düzenlenen TercihFest'in alanında tek, müstesna, güzel bir organizasyon olduğunu söyleyen Koca, şöyle konuştu:

"Krizler iyi yönetilirse, ilerleme, açılım ve atılım için birer fırsat ortamı oluşturuyor. Üniversitelerimizde bu dönemi böylesine olumlu bir fırsata dönüştürme başarısı görüyorum. Siz gençlerin dinamizmi, heyecanı ve yeteneği bu başarıları, bu değişimleri daha görünür kılacaktır. Amacım sadece tavsiyelerde bulunmak, yol göstermek değil, sizlere olan umudumu ve gelecek beklentilerimi ifade etmek. Bizleri mahcup etmeyeceğinizden eminim. Türkiye, dünya zor bir dönemden geçiyor. Hayatınıza yön verecek en önemli kararları bu zor dönemde almak durumundasınız. 2020 adeta tüm dünyanın tek bir hedefe kitlendiği, bütün insanlığın ortak bir düşmana karşı savaş verdiği bir yıl. Kovid-19 pandemisi, 'uzay çağı, bilgi çağı, bilişim çağı' ne derseniz deyin insanlık olarak kendimizi güçlü zannettiğimiz böylesine bir dönemde, küçük bir RNA parçacığı karşısında ne kadar savunmasız kalabildiğimizi bize gösterdi. Bilmediklerimizin, bilemediklerimizin, bildiklerimizden daha fazla olduğunu yaşayarak gördük. Uluslararası kuruluşların nasıl yetersiz kaldığına, bilim camiasının her gün birbiri ile çelişen bilgilerle karşımıza çıktığına, ticari ortaklıkların bozulduğuna, siyasal ittifakların çatladığına, yerel çıkarlar uğruna insanlık değerlerinin göz ardı edildiğine tanık olduk. Bununla birlikte ülke olarak oldukça başarılı bir sınav verdik, vermeye devam ediyoruz. Bu dönemde sağlık alt yapımız, iyi örgütlü sağlık sistemimiz ve adanmışlık duygusuyla çalışan sağlık çalışanlarımız, en önemli kuvvet kaynağımız oldu. Ancak tek başına sağlık çalışanlarının üstesinden gelemeyeceği bir sorunla karşı karşıyayız. Böylesine kapsamlı bir mücadele, evde, sokakta, taşıtta, okulda, çarşıda, sinemada, eğlence yerinde, spor sahasında, camide... hayatın her noktasında yapılmak zorunda.

FAYDA ÜRETEN HER MESLEK KUTSAL

Mesleğiniz ne olursa olsun, hangi görevde bulunursanız bulunun, tek yürek, tek hedef, tek yumruk olabilirsek sonuç alıyor, başarılı olabiliyoruz. Dünya küresel bir köy halini aldı, artık tek bölgeli bir sorundan, tek alanlı bir başarıdan, tek disiplinli bir atılımdan söz edilemez. Disiplinler bir araya gelerek ortak bir ürün çıkarabilirse fark yaratılabilir. Bu yüzden multidisipliner, interdisipliner çalışmalara yöneliyoruz. Bireysel çabalar değil, güçlü takım çalışmaları başarıyı getiriyor. Ekibiniz ne kadar güçlü ve uyumluysa, kendi alanlarında ne kadar yetkin bireylerden oluşuyorsa o kadar umut vadediyor, gelecek vadediyorsunuz. Güçlü bir gelecek inşasında pay sahibi olmanız, hangi meslekte bulunmanıza değil, sahip olduğunuz meslekte, yürütmekte olduğunuz görevde ne denli yetkin olduğunuza ve konuya odaklı farklı alanlarla nasıl bir işbirliği yapabildiğinize bağlı. Yani takımınızın gücüne bağlı. Sizin, varlığınızla o takımı güçlendirmenize bağlı. Bu yüzden sizlere 'şu mesleği tercih edin' gibi bir telkinde bulunmak istemiyorum. Hakkıyla icra edilen ve neticede fayda üreten her mesleğin kutsal olduğuna inanırım.

En iyi yapacağınıza inandığınız, sizi en fazla tatmin edecek alana yönelin. Kendi kişiliğinizi, yetenek ve duygularınızı iyi okuyun. Bir mühendisle bir doktorun, bir tarihçi ile bir arkeoloğun, bir hemşire ile bir öğretmenin sadece çalışma alanları değil, hayat tarzları da çok farklı.

TIP, İNSAN ODAKLI BİR BİLİM

Severek, benimsenerek yapılan her işin, kişiyi hayatta başarıya götürme potansiyeli var. Hangi bölümü seçerseniz seçin, çağımızın yetkinlik çağı olduğunu unutmayın. Üniversiteye başlayıp mesleki eğitimlerinizi alırken yetkinliklerinizi de geliştirmeyi ihmal etmeyin. Belki aynı bölümü seçenler aynı eğitimi alacak, ama yetkinlikleriniz fark yaratacaktır. Üniversite eğitimi, hayat düzlüğüne varmadan önce aşılacak son tepe gibi. Üniversiteler sadece birer eğitim kurumu değil, mesleki birikim, sosyal çevre, toplumsal duyarlılık ve gelecek tasarımı dahil, insanı her yönüyle kucaklayan bilgi ve kültür merkezleridir. 2000'li yılların başından itibaren sağlıkta ülkemizin çağ atladığı bir dönemi milletçe birlikte inşa ettik. Bu dönemin, insanımızın layık olduğu hizmete en üst düzeyde kavuşmasını sağlayan örnek bir model olarak tarih sahnemizde yer bulacağına inanıyorum. Sağlık deyince genellikle aklımıza tıp gelir. Ancak sağlık meslekleri geniş bir yelpazeyi oluşturuyor. Sağlık hizmeti bir takım işidir ve her sağlık çalışanı bu takımın bir üyesidir. Üniversiteye girişte sağlık mesleklerini tercih etmek, hem fedakarlığa talip olmayı gerektirir hem de başarıyı zorunlu kılar. Ülkemizde milyonlarca kişiyi geride bırakarak zirveye tırmanmanız gerekir. Teknolojide yaşanan gelişmelerin tetiklediği göz kamaştırıcı yenilikler ve buluşlar karşılığını belki de en hızlı olarak tıpta bulmaktadır. Hepimizi büyüleyen gelişmelere şahit oluyoruz. Ancak, 'tıbbın insan odaklı bir bilim, hekimliğin de insanlığa adanmış bir sanat olduğu' gerçeğini göz ardı edemeyiz. Etmemeliyiz.

SEYREK GİTTİĞİNİZ ÜNİVERSİTE HAYATIYLA KARŞILAŞACAKSINIZ

İnsan sevgisi adına, sağlık meslek mensubu olmak bir ayrıcalıktır. Ne var ki, üstlendiğimiz sorumluluk da o denli ağırdır. Daha azimli, daha uzun soluklu, daha fedakar, daha sevecen ve daha sabırlı olmayı gerektiren bir sorumluluk bu. Sağlık hizmeti insan odaklı bir hizmet, doktorundan hasta bakıcısına kadar her aşamada sabır ve fedakarlık istiyor. Yoğun mesailerin geceyi gündüze, gündüzü geceye devşirdiği, kaderin mutsuz yüzüyle tanışmış insanların mutlu edilmesi uğruna mutlulukların feda edildiği bir ömre talip olmak vardır bu yolda. Ne var ki, insana hizmet etmek de bir o kadar haz vericidir. İnsan var oldukça sağlık meslekleri giderek aratan ihtiyaçla var olmaya devam edecektir. Genç arkadaşlarım, çok olağanüstü bir dönemde üniversiteye adım atıyorsunuz. Eğitimin, ticaretin, turizmin, sanayinin, ekonominin ve uluslararası ilişkiler dahil hemen her alanın bu olağanüstü dönemden etkilendiğini görüyoruz. Kovid-19 hastalığı risk olmaya devam ediyor. Sizlerin üniversite sıralarını tanıyacağınız önümüzdeki eğitim yılında da devam edecek gibi görünüyor. Üniversitelerimiz her duruma hazır olmak için alternatif eğitim modelleri üzerinde çalışıyor. Bu yüzden, muhtemelen önümüzdeki eğitim yılında teknolojik imkânların daha fazla kullanıldığı ve üniversite kampüsüne daha seyrek gittiğiniz bir üniversite hayatıyla karşılaşacaksınız. Bunun uzun sürmeyeceğini umuyorum. Tedbirlere sıkı sıkıya uyarsak, tehdit ortadan kalkacak. Bu konuda siz gençlerin daha duyarlı olmasını arzu ediyorum. Hayatımızın akışını büyük oranda değiştiren bu salgını Allah'ın izniyle hep birlikte yeneceğiz. Sizlerin başarısı bu ülkenin, bu milletin geleceğinin teminatı olacaktır. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Allah'a emanet olun."