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Referandum ne demek? Referandum kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#Referandum#TDK
Referandum ne demek Referandum kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Antik Roma'dan beri kullanılmakta olan referandum kelimesi dilimize Latinceden geçmiştir. Bu kelimeyi ilk kez Aristoteles, Demokritos ve Pisagor gibi Antik dönem filozofları kullanmıştır. Referandum, gündemi meşgul eden ve infiale neden olan konularda halka danışmak anlamına gelir. Monarşist ya da oligarşist sistemlerden farklı olarak sadece demokrasi ile yönetilen ülkelerde referanduma gidilir. Referandum ne demek? TDK'ya göre referandum kelimesinin anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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Yeni bir yasanın yürürlüğe girmesi ya da mevcut bir kanunun anayasadan çıkarılması için de referanduma gidilebilir. Referandumda yöneltilen sorulara halk sadece Evet / Hayır / Çekimser şeklinde cevap verebilir.

 Referandum Ne Demek?

 Referandum kelimesi halka danışmak, çoğunluğa müracaat etmek anlamına gelir. Özellikle koalisyon hükümetlerinde, mecliste partilerin mutabakata varamadığı konularda halk oylamasına gidilir. Tıpkı yerel ve genel seçimler gibi referandumlar da gizi yapılır. Seçimlerden farklı olarak referandumlarda Evet, Hayır ve Çekimser olmak üzere sadece üç seçenek bulunur.

 TDK'ya Göre Referandum Kelimesinin Anlamı Nedir?

 TDK'ya göre referandum kelimesinin sözlük anlamı halk oylamasıdır.

 

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