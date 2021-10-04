Referandum ne demek? Referandum kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Yeni bir yasanın yürürlüğe girmesi ya da mevcut bir kanunun anayasadan çıkarılması için de referanduma gidilebilir. Referandumda yöneltilen sorulara halk sadece Evet / Hayır / Çekimser şeklinde cevap verebilir.

Referandum Ne Demek?

Referandum kelimesi halka danışmak, çoğunluğa müracaat etmek anlamına gelir. Özellikle koalisyon hükümetlerinde, mecliste partilerin mutabakata varamadığı konularda halk oylamasına gidilir. Tıpkı yerel ve genel seçimler gibi referandumlar da gizi yapılır. Seçimlerden farklı olarak referandumlarda Evet, Hayır ve Çekimser olmak üzere sadece üç seçenek bulunur.

TDK'ya Göre Referandum Kelimesinin Anlamı Nedir?

TDK'ya göre referandum kelimesinin sözlük anlamı halk oylamasıdır.