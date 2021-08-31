Peugeot Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Peugeot Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Araç markaları kadar sağlamlıkları, garanti süreleri ve iç ile dış dizaynları da insanların dikkatini çekmektedir. İnsanlar tercihlerini bu özellikler doğrultusunda şekillendirmektedir.

Peugeot Hangi Ülkenin Markası?

Peugeot markası, Fransa'ya ait olan bir otomobil şirketidir.

Peugeot Nerede Üretiliyor?

Peugeot marka otomobiller Fransa'nın Paris şehrinde üretilmektedir.

Peugeot Ne Zaman Kuruldu?

Peugeot markası,1810 yılında çalışmalarına başlamış ilk ürününü firma 1830 yılında üretmeye başlamıştır.

Peugeot'un Sahibi Kim?

Peugeot markası adını sahibinden almaktadır. Peugeot, Armand Peugeot tarafından kurulmuştur.

Peugeot'un Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi

Peugeot markası önce 1810 yılında el aletleri üreterek işe başlamış daha sonra 1830 yılında bisiklet, 1882 yılında otomobil ve 1898 yılında da motosiklet üreten bir firma haline gelmiştir. O yıllardan günümüze kadar gelen firma çok çeşitli modeller çıkartarak insanların beğenisine sunmuştur. Logosunda bulunan aslan işareti, 'Aslan kadar güçlü olmak' anlamına gelmektedir.