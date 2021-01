Pandemi döneminde tatil

Şimdi kış tatili zamanı ve yine evdeler. Tüm bunlardan dolayı üzgün, hayal kırıklığına uğramış, hatta kızgın bile olabilirler. Böyle hissettikleri için bazı tepkilerde bulunabilirler. Bu yıl tatil değişikliklerine olumsuz tepki verirlerse özellikle ailelere söylemek istediğim şu: Çocuklarınıza anlayışlı davranın; onları kınamayın, kızmayın ve tabii ki hiç cezalandırmayın.

Evde geçirilecek bu kış tatili için çocuklara ve ailelerine, evde oldukları sürece hoşça vakit geçirmek için birkaç öneride bulunabiliriz. Örneğin, daha küçük çocuklar, kağıtlarla ev süsleri yapabilir veya evdeki başka malzemelerle sevdiklerine hediyeler hazırlayabilirler; onlara iyi tatil dileklerini dile getiren süslü kartlar yapıp, birbirlerine postalayabilirler. Ayrıca, özledikleri bir kişiye mektup ya da kartpostal yazmak ya da kartpostalı kendi eliyle hazırlayıp, zarfın üzerine adres yazıp pul yapıştırmak gibi kavramları anlayabilmenin ve yaşamanın tam da vakti. Çocuklar unla, hamurla oynamayı da sever; onlarla bir hamur işi de yapıp ailece yiyebilirsiniz. Yüz yüze ev ziyaretlerini ne yazık ki yapamıyoruz ancak yüz yüze ziyaretler yerine, telefonla videolar çekerek çocukların arkadaşlarına kısa filmler göndermesi de eğlenceli olabilir. Akşamları ise ışıkların bir kısmını kapatıp karanlık bir duvara bir yerden ışık yansıtarak gölge oyunu oynayabilir ve eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

HEM YARATICIKLARI HEM DE ÖZ GÜVEN GELİŞİMİ İÇİN FAYDALI ETKİNLİKLER YAPIN

Daha büyük çocuklarla durum biraz daha değişik. Aileler öncelikle onlarla konuşabilir, neler yapmak istediklerini sorabilir ve istedikleri etkinlikleri sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak gerçekleştirmeyi sağlayabilir. Çocuklar enerji dolu olduğu için, odanın bir bölümünü beden hareketleri yapabilecekleri bir köşeye çevirebilir, çeşitli jimnastikler yapabilmelerine fırsat tanıyabiliriz. Çocuklar için tiyatro da son derece geliştirici bir etkinlik olabilir çünkü genelde rol yapmayı severler. Yan yana gelemeseler bile beraber bir mizansen hazırlayıp, daha sonra bu parçaları monte edip anlamlı bir piyes yaratıp aile fertlerine ev şartlarında, sahneye koyabilirler. Bunlar, hem yaratıcıkları hem de öz güven gelişimi için oldukça faydalı etkinlikler. Tabii ki bunların dışında, her zaman önerdiğimiz gibi bir fen deneyi yapabilir, bazı eşyaları saklayıp define avcılığı düzenleyebilirsiniz. Arkadaşları arasında bir şiir yarışması yapıp, sonradan tüm şiirleri toplayıp seslendirme de yapabilirsiniz. Bu salgın durumunda bile, en uygun etkinlik tabiatta olmaktır. Örneğin, en yakın park, en yakın koruluk bu etkinlikler için ideal. Ailece yürüyüşe çıkmak, piknik yapmak gibi. Havalar soğuk olduğu için yapılamaz gibi görünüyor ama bu etkinlikler aslında kışın aylarında da rahatlıkla yapılabilir. Bu arada sokak hayvanlarını da unutmamak gerekiyor. Çocukların sokak hayvanlarına kartondan yuva veya kulübe yapması dış mekan etkinliklerinden en hayırlı ve faydalı olanı. Bu da çocukların hayvanlara karşı bir sevgi ve merhamet geliştirmesine sebep olabilir. Dış mekanda fotoğraf çekmek de eğlenceli bir etkinlik. Doğada fotoğrafı çekilecek o kadar çok güzellikler var ki. Çocuklar çektikleri resimlerden albüm yapıp arkadaşlarıyla paylaşabilir. Bu albüm günümüzün koşullarına uygun olarak dijital olması tabii ki daha uygun.

SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLERE ÖNERİLER

Sınava girecek öğrenciler tüm tatili ders çalışarak geçirmemeli; kendilerine dengeli bir günlük plan yapmalı. Bu planının içinde, ders çalışmanın yanı sıra, kalabalık olmayan yerlerde temiz havada yürüyüş ya da hafif sporlar yapmak, bisiklete binmek olabilir. Film seyredebilirler; rahatlatıcı müzik dinleyebilirler. Bu planın içinde iyi uyku uyumak da olmalı çünkü iyi uyku sadece vücutlarını dinlendirmek için değil; öğrenilen bilgilerin hatırlanması için de beynin iyi uykuya ihtiyacı var. Sınava girecek öğrencilerin davranışlarının yanı sıra, velilerinin davranışları da bir o kadar önemli. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak çocuklarının yanlarında olduklarını hissettirerek, velilerin çocuklarına her bakımdan destek olmaları şart. Onları eleştirmesinler; onlara sert davranmayıp anlayışlı olsunlar; başka çocuklarla karşılaştırmasınlar. Her çocuk kendine has özelliklere sahiptir. Onları oldukları gibi kabul edip, kuvvetli yanlarına vurgu yapıp destek olsunlar.

PROF. DR. ZEYNEP KIZILTEPE KİMDİR?

1978’de Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olan Prof. Dr. Zeynep Kızıltepe, yüksek lisansını da burada tamamladı. Doktorasını ise Exeter Üniversitesi’nde yaptı. Halen Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görevini sürdüren Kızıltepe’nin, çalışma alanları arasında; gelişim, öğrenme, motivasyon, öğretmen yetiştirme bulunuyor.