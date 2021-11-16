Pagoda nedir, ne anlama gelir? Pagoda kelimesinin TDK sözlük anlamı..

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Güneydoğu Asya'da yaygın olan, taş, tuğla ve tahtadan yapılabilen Çin, Japonya ve Hint kültürüne ait, dini inançları Budizm olan kesimin, dini yapılarına verilen addır.

Pagoda Ne Anlama Gelir?

Genel olarak karşımız çokgen yapılı kuleler olarak çıksa da pagoda; Çin, Hindistan, Japonya gibi Asya ülkelerinde bulunur. Pagodalar gösterişli yapılardır. Gösterişli olmalarının sebebi ise, pagoda bulunan ülkelerin dini inançlarının Budizm olmasıdır.

Türk Dil Kurumu'na Göre Pagoda Kelimesinin Anlamı

Türk Dil Kurumu'na göre ''Çin, Japonya, Hindistan gibi Uzakdoğu ülkelerinde, kule biçiminde yapılmış tapınak'' anlamı taşımaktadır.

Pagoda Tarihi

Pagodalar İsa'dan önce 5. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Çok katlı bir yapıya sahip olan tapınaklar olarak bilinirler. Genel olarak dört köşeli olarak inşa edilir ve yükseldikçe daralırlar.

Bir kaç önemli pagodalardan biri Çin'deki Giant Wild Goose Pagoda'dır. Bu yapı 652 yılında rahip Xuan Zang tarafından Tang hanedanlığı zamanında Hindistan'dan getirilen dini eşyaları saklamak için yapılmıştır. Tapınak 22 Haziran 2014 yılında Unesco Dünya Mirası Sit Alanı tescilini almıştır.

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Bir diğer önemli pagoda örneği ise Mahabodhi Tapınağı'dır. Hindistan'da yer alan yapı Milattan önce 260 yılında açılmış ve 2002 yılında Unesco Dünya Mirası Sit Alanı tescilini almıştır.