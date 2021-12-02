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Özgün kelimesinin eş anlamlısı nedir? Özgünün eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Özgün#Eş Anlamlısı
Özgün kelimesinin eş anlamlısı nedir Özgünün eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Eski Türkçe bir kelime olan özgün kelimesi, ''öz'' fiilinden türetilmiştir. Özgün, başka hiçbir şeye ya da hiç kimseye benzemeyen anlamına gelir. Osmanlı döneminde özgün kişiler için nev-i şahsına münhasır tamlaması kullanılırdı. Örnek Cümleler: 1- Yazar, özgün eserler kaleme almaya devam ediyor. 2- Fikirlerini özgün bir şekilde ifade etmeyi öğrenmelisin. Özgün kelimesinin eş anlamlısı nedir? Özgün kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükleri örnek cümlelerle birlikte derledik.

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Özgün kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Taklit

 2- Sahte

3- Çalıntı

4- Mukallit

5- Peyrev

6- Özenti

7- Kopya

 Özgün Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 1- Orijinal:

 Dilimize Latinceden geçmiş olan orijinal kelimesi, tüm dünya dillerinde özgün anlamında kullanılır.

 2- Benzersiz:

 Benzer kelimesine getirilen olumsuzluk ekiyle (-siz) türetilen benzersiz kelimesi de özgün demektir.

 3- Nayab:

 Farsça bir kelime olan nayab, -na eki ve yab kelimelerinin birleşmesiyle oluşturulmuştur. Nayab, hiç kimseye benzemeyen, tamamen özgün olan anlamına gelir.

 4- Asıl:

 Asıl, kopya olmayan, ilk eser demektir.

 Özgün Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

 1- Başkaları yazdıklarıyla hep başkalarını taklit ederken ben hep ''orijinal'' kalmaya çalıştım.

 2- Gelecek nesillere orijinal eserler bırakmak için var gücümüzle çalışmalıyız.

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 3- Benzersiz bir aşktı yaşadığımız.

 4- Nabi'nin divanında nayab bir üslupla yazılmış onlarca gazel var.

 5- Siz daha ''asıl'' hikayeyi bilmiyorsunuz.

 

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#TDK#Özgün#Eş Anlamlısı

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