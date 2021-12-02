Özgün kelimesinin eş anlamlısı nedir? Özgünün eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Özgün kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Taklit
2- Sahte
3- Çalıntı
4- Mukallit
5- Peyrev
6- Özenti
7- Kopya
Özgün Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
1- Orijinal:
Dilimize Latinceden geçmiş olan orijinal kelimesi, tüm dünya dillerinde özgün anlamında kullanılır.
2- Benzersiz:
Benzer kelimesine getirilen olumsuzluk ekiyle (-siz) türetilen benzersiz kelimesi de özgün demektir.
3- Nayab:
Farsça bir kelime olan nayab, -na eki ve yab kelimelerinin birleşmesiyle oluşturulmuştur. Nayab, hiç kimseye benzemeyen, tamamen özgün olan anlamına gelir.
4- Asıl:
Asıl, kopya olmayan, ilk eser demektir.
Özgün Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)
1- Başkaları yazdıklarıyla hep başkalarını taklit ederken ben hep ''orijinal'' kalmaya çalıştım.
2- Gelecek nesillere orijinal eserler bırakmak için var gücümüzle çalışmalıyız.
3- Benzersiz bir aşktı yaşadığımız.
4- Nabi'nin divanında nayab bir üslupla yazılmış onlarca gazel var.
5- Siz daha ''asıl'' hikayeyi bilmiyorsunuz.