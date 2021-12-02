Özgün kelimesinin eş anlamlısı nedir? Özgünün eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Özgün kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Taklit

2- Sahte

3- Çalıntı

4- Mukallit

5- Peyrev

6- Özenti

7- Kopya

Özgün Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Orijinal:

Dilimize Latinceden geçmiş olan orijinal kelimesi, tüm dünya dillerinde özgün anlamında kullanılır.

2- Benzersiz:

Benzer kelimesine getirilen olumsuzluk ekiyle (-siz) türetilen benzersiz kelimesi de özgün demektir.

3- Nayab:

Farsça bir kelime olan nayab, -na eki ve yab kelimelerinin birleşmesiyle oluşturulmuştur. Nayab, hiç kimseye benzemeyen, tamamen özgün olan anlamına gelir.

4- Asıl:

Asıl, kopya olmayan, ilk eser demektir.

Özgün Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

1- Başkaları yazdıklarıyla hep başkalarını taklit ederken ben hep ''orijinal'' kalmaya çalıştım.

2- Gelecek nesillere orijinal eserler bırakmak için var gücümüzle çalışmalıyız.

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3- Benzersiz bir aşktı yaşadığımız.

4- Nabi'nin divanında nayab bir üslupla yazılmış onlarca gazel var.

5- Siz daha ''asıl'' hikayeyi bilmiyorsunuz.