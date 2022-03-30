Özer’den tarihi okula ziyaret

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaklaşık bir ay önce tüm sosyal bilimler liselerinde kurulacak ‘Atatürk Kitaplıkları’nın tanıtım programı için gittiği Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi’ni ziyaret etti.

Özer, bu kez bir önceki gelişinde yaptığı sohbette kendisinden istenen ve yapımı tamamlanan müzik ve bilgisayar atölyeleri ile yaşam merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak en büyük arzularının okulların sadece öğrenme ortamları değil; bunun yanında kişisel gelişim, kültür, sanat ve spor aktivitelerinin yapıldığı mekânlar olması olduğunu belirten Özer, şunları kaydetti:

“Artık biliyorsunuz, kütüphanesiz okulumuz kalmadı. 2 ayda 16 bin 361 kütüphane yaparak tüm okullarımızın ihtiyacını tamamladık. Bugün itibarıyla kütüphanelerdeki kitap sayısını da 28 milyondan 55 milyona çıkardık. Yıl sonunda, inşallah, 100 milyon olacak. Atölyeler, kütüphaneler ve diğer etkinlik alanlarıyla okullarımız çok canlı mekânlara dönüşecek. Okullarımız şiddete tolerans gösterilmeyen, çevreye duyarlılığın olduğu mekânlara dönüşecek. Bakanlık olarak her türlü kaynağımızı seferber etmeye hazırız.” TARİHİ SELÇUK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ZİYARETİ

Bakan Özer, İstanbul programı kapsamında Fatih’teki 1922 yılında Pratik Kız Sanat Okulu olarak eğitim öğretime başlayan tarihi binadaki Selçuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine de bir ziyaret gerçekleştirdi.

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Özer ve eşi Nebahat Özer; okul bahçesinde gençlerle sohbet ederek moda tasarım teknolojileri atölyesi ile okul bünyesindeki özel eğitim uygulama anaokuluna gitti, atölyelerde incelemelerde bulundu.