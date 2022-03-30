Bakan Özer, Eymen ve Ali Kerem’in okulunu ziyaret etti

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10 yaşındaki Mehmet Eymen, down sendromlu küçük kardeşi Ali Kerem'le birlikte 1,5 milyon özel gereksinimli birey ve onların aileleri adına Bakan Özer'e sosyal medya aracılığıyla bir mektup göndermiş ve Özer'i okullarına davet etmişti. Bakan Özer de Eymen'e mektupla verdiği yanıtta okul davetine katılacağını belirtmişti. Özer, sözünü tuttu. İlk İstanbul programında eşi Nebahat Özer ile birlikte Mehmet Eymen ve kardeşi Ali Kerem'in eğitim gördüğü Beylikdüzü Haldun Taner İlkokulu’na gitti.

Sınıfları ziyaret eden Bakan Özer, Ali Kerem'in öğrencisi olduğu 1-B sınıfına da konuk oldu. Buluşmanın kendisi ve kardeşini çok mutlu ettiğini söyleyen Eymen, Bakan Özer'e "Mektubuma cevap verdiğiniz ve buraya kadar geldiğiniz için çok ama çok teşekkür ederim" dedi. Özer çifti, Ali Kerem ve sınıf arkadaşlarıyla sohbet etti, öğretmenleri ile görüştü. Ali Kerem ve Eymen'in annesi Canan İspir ise Bakan Özer adına Beylikdüzü Haldun Taner İlkokulu tarafından Türkiye Down Sendromu Derneği'ne bağış yapıldığına dair bir kart hediye etti.

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Okulun öğretmenler odasına da giden Özer, Eymen'in bu ziyarete vesile olduğunu belirterek "Böyle duyarlı öğrenciler yetiştirdiğiniz için teşekkür ediyorum hepinize, sizin vesilenizle tüm öğretmenlerimize fedakârlıkları için teşekkür ediyorum. Tüm imkânlarımızı sizin için seferber edeceğiz" dedi.

Öğretmenler ise Bakan Özer'e okul öncesi ve özel eğitim öğrencilerinin eğitimine verdiği özel önemden dolayı teşekkür etti.

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Okuldaki uygulamalar hakkında bilgi alan Özer, kütüphane ile akıl oyunlarını sınıfını da ziyaret etti. Velilerle de bir araya gelen Özer, özel eğitim öğrencilerinin de kaynaştırma yoluyla akranlarıyla bir araya gelmesini önemsediklerini belirterek her zaman özel çocukların yanında olacaklarını söyledi.