Özel okullar LGS’ye göre öğrenci alacak

Geçtiğimiz yıl da aynı sistem uygulandığı için değişikliğe gidilmedi. Özel okullar Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınav sonucuna göre öğrenci alacak. Türkiye Özel Okullar Derneği’nin düzenlediği toplantıya özel okul yöneticileri katıldı. TÖZOK Başkanı Zafer Öztürk toplantıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Geçen yıl sınavla öğrenci alan okulların katıldığı bir toplantı yaptık. Geçen sene olduğu gibi MEB'in yaptığı LGS sınavı sonuçlarına göre öğrenci alınmasına karar verildi. Daha sonra kayıt takvimi ve kayıt usulleri konusunda önümüzdeki hafta bakanlıkla görüşme yapılacak. Daha sonra netleşecek. Eskiden özel okullar kendi sınavlarını yapıyorlardı. Ayrı bir sınav olmayacak. Geçen seneki sistem aynı şekilde devam edecek. Her sene özel okullar o sene yapılan sınavın zorluk kolaylık derecesine göre okulların puanları sınav sonuçlarından üç gün sonra açıklanır.”

TAKVİM İÇİN HAFTAYA BAKANLIKLA GÖRÜŞÜLECEK

Özel okullar haftaya MEB ile kayıt takvimi ve usullerini belirlemek için bir toplantı gerçekleştirecek. Okullar kayıtlarını, merkezi sınavdan alınacak merkezi sınav puanı ile onaylı kurum yönetmeliklerinin kayıt-kabul maddelerine göre yapacak. Kayıtlarla ilgili iş ve işlemlerini ise MEB'in duyuracağı kayıt takviminde belirtilen tarihler arasında kendi aralarında oluşturdukları Özel Okullar Kayıt ve Mevzuat Komisyonu tarafından belirlenecek düzene göre yürütecekler. Öğrenci ve veliler özel okulların kayıt kılavuzuna ve taban puanlarına, okulların web sitelerinden, kayıt döneminde ulaşabilecek.

GEÇEN SENE LGS PUANINA GÖRE KAYIT YAPAN OKULLAR ŞÖYLE:

- Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi

- ALKEV Özel Anadolu Lisesi

- ALKEV Özel Fen Lisesi

- Alman Lisesi

- Amerikan Robert Lisesi

- Anakent Koleji

- AREL Anadolu Lisesi

- AREL Fen Lisesi

- Atacan Anadolu Lisesi

- Cent Koleji

- Çevre Koleji

- Doğan Koleji Anadolu Lisesi

- Eyüboğlu Koleji

- Burçak Eyüboğlu Fen ve Teknoloji Lisesi

- Florya Anadolu Lisesi

- Florya Fen Lisesi

- FMV Özel Işık Lisesi

- FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi

- FMV Özel Ayazağa Işık Fen Lisesi

- FMV Özel Erenköy Işık Lisesi

- FMV Özel Erenköy Işık Fen Lisesi

- FMV Özel Ispartakule Işık Lisesi

- FMV Özel Ispartakule Işık Fen Lisesi

- Galileo Galilei İtalyan Lisesi

- Hisar Eğitim Vakfı Özel Hisar Anadolu Lisesi

- Irmak Anadolu Lisesi

- İELEV Özel Anadolu Lisesi

- İSTEK Özel Acıbadem Anadolu Lisesi

- İSTEK Özel Atanur Oğuz Anadolu Lisesi

- İSTEK Özel Belde Anadolu Lisesi

- İSTEK Özel Bilge Kağan Anadolu Lisesi

- İSTEK Özel Kaşgarlı Mahmut Anadolu Lisesi

- İSTEK Özel Kemal Atatürk Anadolu Lisesi

- İSTEK Özel Semiha Şakir Anadolu Lisesi

- İSTEK Özel Uluğbey Anadolu Lisesi

- İtalyan Lisesi

- İTÜ GVO Özel Ekrem Elginkan Lisesi

- Küçük Prens Lisesi

- KÜLTÜR Koleji Anadolu Lisesi

- KÜLTÜR Koleji Fen Lisesi

- KÜLTÜR 2000 Koleji Anadolu Lisesi

- KÜLTÜR 2000 Koleji Fen Lisesi

- Maltepe Uğur Anadolu Lisesi

- Marmara Koleji

- Marmara Fen Lisesi

- MEF Fen ve Teknoloji Lisesi (Ulus Kampüsü)

- MEF Koleji Anadolu Lisesi (Ulus Kampüsü)

- MEF Koleji Anadolu Lisesi (Bahçeşehir Kampüsü)

- Mimar Sinan Özel Fen Lisesi

- Notre Dame De Sion Fransız Lisesi

- Oğuzkaan Koleji

- Tuzla Okan Anadolu Lisesi

- Ataşehir Okan Anadolu Lisesi

- Saint Benoit Fransız Lisesi

- Saint Joseph Fransız Lisesi

- Saint Michel Fransız Lisesi

- Saint Pulcherie Fransız Lisesi

- SEV Lisesi

- Sezin Lisesi

- Tarhan Lisesi

- Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Fen Lisesi

- Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Tepeören Anadolu Lisesi

- Üsküdar Amerikan Lisesi

- VKV Koç Özel Lisesi



ANTALYA

- İSTEK Antalya Konyaaltı Anadolu Lisesi

- İSTEK Antalya Lara Anadolu Lisesi

İZMİR

- Işıkkent Anadolu Lisesi

- İzmir Amerikan Koleji

- İzmir Özel Saint Joseph Fransız Lisesi



KOCAELİ

- Kocaeli Marmara Koleji



MANİSA

- Akhisar Koleji Anadolu Lisesi

- Akhisar Koleji Fen Lisesi



MUĞLA

- Bodrum Marmara Koleji

- Bodrum Marmara Fen Lisesi



TARSUS

- Çağ Anadolu Lisesi

- Çağ Fen ve Teknoloji Lisesi

- Tarsus Amerikan Koleji