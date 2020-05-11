Özel eğitim kurumları: Sesimizi duyun

ÖĞRENCİ BAŞINA DESTEK İSTİYORUZ

TÜRKİYE Okulöncesi Platformu Başkanı ve Özel Karınca Anaokulu Kurucu Müdürü Ayşe Işıl Gel, virüsün sektörü neredeyse yok etme noktasına getirdiğini söyleyerek kendilerine nefes aldıracak talepleri şöyle sıraladı:

Öncelikle sesimizi Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve kamuoyuna duyurmak istiyoruz.

Kira borcu ve giderlerimiz kapalı olduğumuz süre boyunca belimizi büktü. Devlet kurumlarından öğrenci başı destek istiyoruz. Böylece kira ve diğer giderlerimizi ödeyebiliriz.

KDV, stopaj ve SGK borçlarımızın ödemeleri 3 ay ertelendi. Faaliyete geçince faiziyle ödeyeceğiz. Bunların ertelenmesini değil, kaldırılmasını istiyoruz.

DİL GELİŞİMİ ZAYIFLADI

Müzik öğretmeni Hamle Özçarıkçı, “Bu süreçte online özel dersler veriyorum” derken üç konuya dikkat çekiyor:

Okulöncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin dil gelişimi evde geçen bu süreçte yavaşladı. Okulda sosyalleşmeleri ve konuşmaları bu yaş grubu için önemli. Bu bakımdan okulöncesi eğitimin önemi bir defa daha öne çıkıyor.

Beslenme değişimi ve hareketin azalması sağlıksız bir nesil oluşturabilir. Okulöncesi eğitim kurumları evde can sıkıntısıyla hazır gıdaya yönelen çocukları disipline etmekte büyük role sahip.

Aileler bu dönem çocuklarının psikolojik sağlığını da düşünmeli, kaygıdan uzak tutmalılar.

HANGİ KAPIYI ÇALACAĞIMIZI BİLMİYORUZ

İYİ Sanatlar Akademisi kurucusu Hakan Aksu, hem Milli Eğitim Bakanlığı, aynı zamanda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Spor Bakanlığı ve federasyonlara bağlı oldukları için hangi kapıyı çalacaklarını bilemediklerini söylerken “Üvey evlat gibi hissediyoruz” dedi. Aksu, kursların taleplerini şöyle özetledi:

İşletmenin kira bedeli, öğretmen ücretleri, vergi yükümlülükleri nedeniyle maliyetlerimiz binlerce liraya ulaştı. Bunun için devlet bankalarından düşük faizli ve uzun vadeli krediler almaya ihtiyacımız var. Tabii kredi miktarı düşük tutulmamalı.

Farkındalığa ihtiyacımız var. Velilerimize bu kursların çocuklarının gelişimi kadar sosyalleşmesinde de önemli olduğunu söylüyoruz.

VELİLER ‘HAZİRANDA GÖNDERMEM’ DİYOR



Kurum olarak 16 bin 700 kişinin katıldığı bir anket yaptık. “MEB, haziran ayında okulların açılacağını duyurursa özel eğitim kurumlarına çocuklarınızı gönderir misiniz?” diye sorduk. Ankete katılanların yüzde 35’i “Eylülden önce göndermem”, yüzde 14’ü “Bakıcı, büyükanne marifetiyle evde tutarım”, yüzde 7’si “2021’den önce göndermeyi düşünmüyorum”, yüzde 6’si ise “Kararsızım” dedi. MEB’in özel eğitim kurumlarındaki hijyen koşullarının artırılmasına destek vermesi ve bunu da anne-babaların kafasında soru işareti bırakmayacak şekilde ifade etmesine ihtiyacımız var.

KALDIKLARI YERDEN DEVAM ZOR



Okulöncesi Eğitim Kurumları ve Eğitmenleri Derneği (OKEVED) Genel Başkanı Sefa Özdemir Yılmaz sorunları şöyle açıkladı:

Kolejlere ve devlet anaokullarına bağlı olan okulöncesi eğitim kurumlarının dışında kalan özel okulöncesi okullar, kreş ve gündüz bakım evlerinin virüs salgını süresince ve haziran ayı itibariyle maliyetlerinin yükseldiğinin kamuoyuna duyurulması gerekir. Çünkü bu kurumlarda koleje bağlı okulöncesi okullar gibi yıllık değil, aylık gelir elde ediliyor.

Sektörde yıllık gelir elde eden özel okulöncesi okullar ve kreşler yüzde 1 oranında. Yüzde 99’u oluşturan binlerce özel okulöncesi eğitim kurumu 16 Mart’tan itibaren aylık gelir elde edemiyor. Bazıları kapatma talebinde bulundu.

Özel okulöncesi eğitim kurumları kurucu, personel ve veliden oluşan üç ayak üzerine kurulu bir yapı. Giderlerinde personel ücretleri yüzde 60-70.

Asıl soru, haziran sonrasında ne olacak? Vergiler ile ilgili OKEVED olarak özel okulöncesi eğitim kurumları için erteleme talebi dilekçesini ilgili kurumlara gönderdik.

KREŞ VE KURSLAR ÖNCELİKLİ



KREŞLERİN büyük kısmı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na, bağımsız anaokulları ise Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı. Milli Eğitim Bakanlığı 1 Haziran sonrasında Bilim Kurulu da onay verirse kreş ve anaokullarını öncelikli olarak açmayı planlanıyor. Sürücü kursları ve diğer yaygın eğitim kursları için de 1 Haziran sonrası açma planı var. Bilim Kurulu onaylarsa yaygın eğitim veren tüm kursların açılması planlanıyor.