MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriÖSYM'den YKS değerlendirme raporu
GeriEğitim ÖSYM'den YKS değerlendirme raporu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 27.11.2020 - 15:25 | Son Güncelleme:

ÖSYM'den YKS değerlendirme raporu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ÖSYM'den YKS değerlendirme raporu
Abone Olgoogle-news

ÖSYM, 2020-YKS değerlendirme raporunu yayımladı.

Ölçme, Seçme ve Merkezi (ÖSYM) 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ait değerlendirme raporunu internet sitesi üzerinden yayımladı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uyguladığımız sınavların analiz ve değerlendirme raporlarını yayımlamaya devam ediyoruz. 2020-YKS Değerlendirme Raporunu http://osym.gov.tr internet sitemizde kamuoyuyla paylaştık. Raporun hazırlanmasında katkı sağlayanlara teşekkür ediyor, raporun hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

2020-YKS DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİN TIKLAYIN

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle