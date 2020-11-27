ÖSYM'den YKS değerlendirme raporu

Ölçme, Seçme ve Merkezi (ÖSYM) 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ait değerlendirme raporunu internet sitesi üzerinden yayımladı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uyguladığımız sınavların analiz ve değerlendirme raporlarını yayımlamaya devam ediyoruz. 2020-YKS Değerlendirme Raporunu http://osym.gov.tr internet sitemizde kamuoyuyla paylaştık. Raporun hazırlanmasında katkı sağlayanlara teşekkür ediyor, raporun hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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