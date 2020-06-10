ÖSYM’den MSÜ sınavı için animasyon filmi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) için koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri animasyon filmle anlattı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, MSÜ'ye girecek adaylar için hazırlanan bilgilendirici animasyon filmini Twitter'dan paylaştı. Buna göre, 2020-MSÜ 14 Haziran Pazar günü saat 10.00'da yapılacak. Adaylara 120 soru için 135 dakika süre verilecek. Sınav binaları sınav öncesi detaylı olarak temizlenecek ve dezenfekte edilecek. Sınav binalarının bahçelerine adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmayacak. Sınav binasına girişte, bina içerisinde ve sınav binasından çıkışta adayların sosyal mesafeyi korumaları için görevliler tarafından yönlendirme yapılacak. Bina girişinde el dezenfektanı uygulanacak, maske ve el dezenfektanı dağıtılacak. İsteyen adaylar kendi maske ve dezenfektanlarıyla sınava girebilecek. Sınav evrakı dağıtan görevliler, lateks eldiven kullanacak. Adaylar, sınav salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecek.

EN FAZLA BİR YAKINLA SINAVA GELİNMESİ ÇAĞRISI

Videoda, adaylardan bina önlerinde yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için sınava en fazla bir yakınlarıyla gelmeleri istendi. Sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınav binasında hazır olunması uyarısı yapılan videoda, adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı hatırlatıldı.