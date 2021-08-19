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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 19.08.2021 - 14:11 | Son Güncelleme:

ÖSYM'den e-YDS ve 2021-YÖKDİL/2 duyurusu

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ÖSYM'den e-YDS ve 2021-YÖKDİL/2 duyurusu

21 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2021/11 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruda adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

2021-YÖKDİL/2 SINAVA GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI
ÖSYM Başkanlığı, 29 Ağustos'ta düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2021-YÖKDİL/2) giriş belgelerini erişime açtı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinilebilecek. 29 Ağustos'taki sınav için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.     

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