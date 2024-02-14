ÖSYM soruları yapay zekâdan

Haberin Devamı

MAKİNE İLE İNSAN DENGESİ

“Ekibimizde yapay zekâ uzmanları var. Bu hocalarımızdan en verimli şekilde faydalanmayı hedefliyoruz. Bu alanda çalışmalarımızı başlattık. Atacağımız bu adım tüm kurumların sınav süreçlerinde çok daha etkili koordinasyon kurmasını sağlayacak. Yapay zekâ ile soru üreteceğiz, değerlendirmeler yapacağız ve bu önemli bir başlangıç olacak. Sınavları çok daha verimli gerçekleştirmemize büyük katkı sağlayacak. Yapay zekâdan faydalanırken insan faktörünü de göz ardı etmeyeceğiz, makine ile insan dengesini koruyacağız.

DİJİTAL SINAV ARTACAK

Elektronik sınav (e-Sınav) olarak gerçekleştirdiğimiz yabancı dil sınavlarına iki yeni sınav daha ekledik. (Seviye Tespit Sınavı) STS Eczacılık ve Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nı dijital ortamda gerçekleştirdik. İlerleyen süreçte dijital ortamda gerçekleştirdiğimiz yeni sınavlarımız da olacak. Kâğıt tabanlı sınavlardan dijital tabanlı uygulamalara geçiş noktasında çalışmalarımız devam edecek. Dijital uygulamalar beraberinde hem tasarrufu getirecek hem de adaylar sınav sonuçlarını çok daha hızlı görebilecek.”

YÖS 50 ÜLKEDE

Haberin Devamı

ÖSYM Başkanı Ersoy, “Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı’nı (YÖS) 13 yıl aradan sonra geçen yıl iki kez gerçekleştirdik. Bu yıl 18 Mayıs’ta yaklaşık 50 ülkede 80’e yakın merkezde yapacağız. Türkiye’ye her yıl 70-80 bin arasında uluslararası öğrenci kaydı gerçekleşiyor. Bu sayıyı artırarak üniversitelerimizin uluslararası öğrenci kabulüne yardımcı olmak istiyoruz” dedi.