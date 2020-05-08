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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 08.05.2020 - 14:16,Son Güncelleme:

ÖSYM Başkanı: Statta sınav yok

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ÖSYM Başkanı: Statta sınav yok
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yapılan hazırlıkları anlattı.

Aygün, A Haber'e yaptığı açıklamada, sınavın stadyum ya da açık havada yapılmasının mümkün olmadığını söyledi. ÖSYM Başkanı, YKS'nin yaklaşık 2.5 milyon adayın gireceği büyük bir sınav olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Bu yoğunlukta adayın aynı anda 188 merkezde sınava gireceği düşünüldüğünde; stadyum ve açık havada yapılması her açıdan mümkün gözükmemektedir. Dolayısıyla sınav, okullarda ve üniversite binalarında yapılacak."

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