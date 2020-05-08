ÖSYM Başkanı: Statta sınav yok
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yapılan hazırlıkları anlattı.
Aygün, A Haber'e yaptığı açıklamada, sınavın stadyum ya da açık havada yapılmasının mümkün olmadığını söyledi. ÖSYM Başkanı, YKS'nin yaklaşık 2.5 milyon adayın gireceği büyük bir sınav olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Bu yoğunlukta adayın aynı anda 188 merkezde sınava gireceği düşünüldüğünde; stadyum ve açık havada yapılması her açıdan mümkün gözükmemektedir. Dolayısıyla sınav, okullarda ve üniversite binalarında yapılacak."
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle