Organik bileşikler nelerdir ve özellikleri nasıldır? Organik bileşikler suda çözünür mü ve kaynama noktası kaçtır

Haberin Devamı

Molekülünde karbon içeren katı, sıvı veya gaz halindeki bileşikler organik bileşikler olarak bilinir.

Organik Bileşikler Nelerdir ve Özellikleri Nasıldır?

Organik bileşikler, canlı organizmaların üremesi için gerekli olan diğer elementlerle birlikte karbon içerir. Karbon, bir dış kabukta sekiz elektronu barındırabilen dört elektrona sahip olduğu için ana faktördür. Sonuç olarak, diğer karbon atomları ve hidrojen, oksijen ve azot gibi elementlerle çeşitli bağlar oluşturulabilir. Hidrokarbonlar ve proteinler, uzun zincirler ve karmaşık yapılar üretebilen organik moleküllerin güçlü örnekleridir.

Bu moleküllerden oluşan organik bileşikler, bitki ve hayvan hücrelerindeki kimyasal tepkimelerin -yiyecek bulmak, çoğalmak ve yaşamla ilgili diğer tüm süreçler için gerekli enerjiyi sağlayan tepkimelerin- temelini oluşturur.

Haberin Devamı

Asiklik veya Açık Zincirli Bileşikler

Bu bileşikler alifatik bileşikler olarak da bilinirler, dallı veya düz zincirlere sahiptirler.

Alisiklik veya Kapalı Zincir veya Halka Bileşikleri

Bunlar, bir halkada (homosiklik) birbirine bağlı karbon atomları içeren halkalı bileşiklerdir. Karbon dışında atomlar da mevcut olduğunda, buna heterosiklik denir.

Aromatik Bileşikler

Benzen ve diğer halka ile ilgili bileşikleri içeren özel bir bileşik türüdür . Alisiklik gibi, halkada heteroatomlara da sahip olabilirler. Bu tür bileşiklere heterosiklik aromatik bileşikler denir.

Heterosiklik Aromatik Bileşikler

Organik bileşikler ayrıca fonksiyonel gruplar bazında ailelere veya homolog serilere göre sınıflandırılabilir .

Fonksiyonel grup

Fonksiyonel grup, organik bileşiklerin karakteristik kimyasal özelliklerinden sorumlu olan, belirli bir şekilde bir araya getirilmiş bir atom veya bir atom grubu olarak tanımlanabilir. Bu durumda örnekler, hidroksil grubu -OH, aldehit grubu -CHO ve karboksilik asit grubu -COOH'dir .

Homolog seriler

Her üyenin aynı karakteristik fonksiyonel grubu içerdiği ve birbirinden sabit bir birim ile farklı olduğu bir grup veya bir organik bileşik dizisi, homolog bir dizi oluşturur ve bu nedenle üyeleri homolog olarak bilinir. Homolog dizi üyeleri genel formül ile temsil edilebilir ve birbirini takip eden üyeler ile bir molekül formülü içinde birbirinden farklıdır, CH 2 birim. Alkanlar, alkenler, alkinler, haloalkanlar, alkanoller, aminler vb. gibi organik kimyada bir dizi homolog seri vardır

Haberin Devamı

Organik Bileşikler Suda Çözünür mü ve Kaynama Noktası Kaçtır?

Organik bileşikler, içlerinde karbon atomlarının varlığı ile karakterize edilir. Organik bileşiklerin daha uçucu ve ayrıca oldukça yanıcı olduğu bilinmektedir. Bu bileşikler katılar, gazlar ve sıvılar şeklinde bulunur. Bunlar suda çözünmezler. Nispeten düşük erime noktalarına ve kaynama noktalarına sahiptir. Bazı Organik bileşiklerin kaynama noktaları;

İzobütan -10,2

n-Bütan -0.5

Metil etil eter 10.8

Metil Format 31.5

Propaganda 48.8

Aseton 56.2

Propanol 82.4

Asetik asit 117.9

EtilenGlikol 198

Anilin 184

O-toluidin 200

Klorobenzen 132

Bromobenzen 156

Benzoil klorür 197

En basit organik bileşikler, yalnızca hidrojen ve karbon içeren hidrokarbonlardır. Alkanlar sadece tek karbon-hidrojen ve karbon-karbon bağları içerir, alkenler en az bir çift karbon-karbon bağı içerir ve alkinler bir veya daha fazla üçlü karbon-karbon bağı içerir.

Haberin Devamı

Organik bileşikler esastır, çünkü tüm canlı organizmalarda karbon içerirler. Birçok döngüde dünyayı hareket ettiren temel bileşenlerdir. Örneğin, bitkiler ve hayvanlar arasında fotosentez ve hücre solunumunda karbon değişimini içeren karbon döngüsü vardır. Tıbbi ürünler olarak kullanılan bileşikler çoğunlukla organik bileşiklerdir, bazen küçük organik moleküllerden oluşan büyük gruplara (örneğin, atorvastatin, flutikazon, klopidogrel) ve "biyolojik" (infliximab, eritropoietin, insülin glarjin) ayrılır; ikincisi daha yaygın olarak protein tıbbi ilaç olarak kullanılır.