Online staj yapılabilecek

Koronavirüs önlemleri kapsamında sınavları online yapan, kampuslara sınırlı sayıda öğrenci kabul eden üniversitelerde staj zorunluğu bulunan bölümlerden mezun olacak öğrencilerin durumu kafa karıştırdı. Çok sayıda soru gelince YÖK’e durumu sordum. İşte cevabı:

“Mezuniyet durumundaki öğrencilerin staj uygulamalarının değerlendirilmesinde küresel salgın dönemi şartları göz önünde bulundurularak ilgili yükseköğretim kurumları tarafından gerekli düzenlemeler yapılacak. Kurumsal sistemler üzerinde yürütülmeyen sınavlar ‘şeffaf ve denetlenebilir’ olması için ilgili öğretim elemanı tarafından kayıt altına alınacak ve arşivlenecek. Bu konuda üniversitelere talimat verildi. İsteyen üniversite online staj da yaptırabilir.”

SINAVLAR İÇİN DEZENFEKTAN VE MASKELER HAZIR

Sınavlara üç hafta kala kullanılacak maske ve dezenfektanlar da hazırlanıyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, “ÖSYM Başkanlığı olarak Eti Maden ile ortak bir çalışmaya imza attık. Sınavlarımızda hijyeni sağlamak için yerli ve milli ürünümüz olan, bor katkılı BOREL dezenfektan kullanacağız” dedi. Sınav binalarının girişine konulacak 1 litrelik büyük boy ürünlerinin yanı sıra öğrencilere de antibakteriyel özelliğe sahip BOREL emdirilmiş mendiller ve maskeler dağıtılacak.

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için de meslek liseleri maske ve dezenfektanları tamamlamak üzere. Okullar hazırladıkları ürünleri, ilçe milli eğitim müdürlüklerine sınav merkezlerine gönderilmek üzere teslim etti.

16 MİLYON ÖĞRENCİ VE VELİ ONLİNE REHBERLİK ALDI

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) COVID-19 salgınıyla mücadele günlerinde ağırlık verdiği alanlardan biri de özel eğitim ve rehberlik hizmetlerine yönelik destekler oldu. İlk adımlardan biri, öğrenci ve ailelerin bu süreçte psikolojik sağlıklarının koruması için rehberlik hizmetiydi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ilde “Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bilgilendirme” çağrı hattı kurulduğunu, bu çağrı hattını arayanlara rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevli idareci ve özel eğitim ve rehberlik öğretmenlerinin destek verdiğini söyledi. Bakan Selçuk, buradan şu ana kadar 9 milyon 623 bin 325 öğrenci ve 6 milyon 689 bin 482 velinin yararlandığını da ekledi. Yani toplamda 16 milyonu aşkın kişi bu rehberlik hizmetinden faydalanmış.

KÜÇÜKLERE ‘ELİF VE ALP’

Hem okulöncesi, hem de ilkokul öğrencilerinin bu süreçte en popüler destekçileri “Elif ve Alp” karakterleri oldu. Ayda iki kez psiko-eğitsel etkinlikler kitapçığı yayımlandı. Özel çocuklara yönelik eğlenceli etkinlikler kitabını da unutmamak gerekiyor. Bakanlık, dijital platformlarda özel eğitim öğrencilerine destek olmak için iki yeni uygulama başlattı. Özel eğitim öğrencilerine yönelik “Özelim Eğitimdeyim” adlı proje, tasarım ve içeriği ile dikkat çeken bir mobil uygulama oldu. İçerikleri sürekli zenginleştirilen bu uygulamadan, özel eğitim okullarına ve kaynaştırma eğitimine devam eden, işitme ve görme yetersizliği, hafif, orta veya ağır derecede zihinsel yetersizliği veya otizm spektrum bozukluğu ile öğrenme güçlüğü olan öğrenci ve veliler ücretsiz yararlanabiliyorlar. Şu ana kadar bu mobil uygulamayı yaklaşık 160 bin kişi indirip kullanmaya başlamış.

Bu arada özel eğitim öğrenci ve mezunlarının istihdam kapısı olan EKPSS sınavları hazırlıklarına destek verecek yeni bir mobil uygulama geliştirildi. Öğrendiğim kadarıyla bu da bir haftada 20 bin kişi tarafından kullanılmaya başlanmış.

ÖRNEK SORULARI 21 MİLYON KİŞİ İNDİRDİ

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) yönelik örnek soruların sayısını bu dönemde arttırdı. 2018 ekim ayından itibaren ayda bir kez yayımlanan örnek sorular, COVID-19 salgını sürecinde ayda iki defa yayımlanırken ek olarak ilk kez LGS merkezi sınav çalışma soruları da verildi. Bu süreçte desteklere öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Bakan Ziya Selçuk, şunları söyledi:

“Bu yoğun ilgi, soruların indirilme sayısına yansıdı. 2019 yılında tüm yıl boyunca soru destekleri 15 milyon 819 bin 485 kez indirilmişken, 2020 yılında sadece ocak-mayıs aylarında bu destek paketleri 21 milyon 964 bin 514 kez indirildi. Sadece bu rakamlar Bakanlığımız tarafından sağlanan desteğin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. 2020 yılı mart ayından itibaren 8’inci sınıflara yönelik 225 örnek soru ve 3 bin 796 çalışma sorusu olmak üzere 4 bin 21 soru paylaşıldı. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze ve 81 ilde kurduğumuz ölçme ve değerlendirme merkezlerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.”