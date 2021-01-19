Online ‘Çince Festivali’

Pandemi nedeniyle geçtiğimiz hafta online olarak düzenlenen 5’inci Geleneksel Çin Kültürü ve Çince Festivali’nde Çince eğitim alan öğrenciler, Çin kültürünü ve dilini tanıtmak amacıyla; sergi, dans, tiyatro ve geleneksel gösterilerle yeteneklerini sergiledi. Okan Koleji, İstanbul Okan Üniversitesi Konfüçyus Enstitüsü’nün işbirliği ve deneyimli kadrosuyla eğitim programıyla öğrencilerin Çinceyi yaşayarak öğrenmelerini sağlamanın yanı sıra geleneksel olarak düzenlediği Çin Kültürü Festivali ile Çin kültürünü ve Çin dilini tanımalarına imkân sağlıyor. Eğitimin şekli, yaş gruplarına göre değişkenlik gösteriyor. Küçük yaş gruplarına Çince şiir, şarkı ve oyunlarla öğretiliyor. Büyük sınıflarda ise daha akademik bir şekilde Çince okuma, yazma şeklinde veriliyor. Kolej öğrencileri ayrıca, İstanbul Okan Üniversitesi Konfüçyus Enstitüsü tarafından Hanban’nın misafiri olarak Çin Dil Okulu’na katılarak Çin kültürü ve dili hakkında bilgi sahibi oluyor.