OMÜ Rektörü Prof. Dr. Ünal'dan ilk açıklama

OMÜ gibi köklü bir üniversitede almış olduğu sorumluluğun farkında olduğunu, büyük mutluluk ve gurur yaşadığını ifade eden Rektör Ünal, göreve gelmesinin ardından üniversitenin gelişmiş üniversiteler sıralamasında hak ettiği yeri almasını sağlamak için yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Üniversitenin hak ettiği yere gelmesi için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını dile getiren Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Üniversitenin hak ettiği yere gelmesi, kente katkı sağlaması, kentin huzuruna, refahına, bilgi, kültür ve özellikle ekonomik açıdan katkı sağlaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bütün paydaşlarımızı da sürece dahil edeceğiz. Çatışmayı, kavgayı, huzursuzluğu değil, yönetişimi esas alacağız, mümkün olduğu kadar temsili ve geniş katılımı sağlamayı önemsiyoruz. En önemli değerimiz olan akademik insan gücünü mümkün olduğu kadar sürece katmak istiyoruz. Kent ile üniversite arasındaki mesafeyi kaldırarak, AR-GE çalışmaları ile kente ufuk açacağız” dedi.

ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİ ETKİN KILMAYI HEDEFLİYORUZ



OMÜ'nün sağlık sektöründe geçiş noktası olması gerektiğine değinen Rektör Ünal, şunları söyledi:

“OMÜ güçlü kadrosu ve Karadeniz'in Anadolu'ya açılan kapısı olan Samsun'da yer alması hasebiyle önemli avantajlara sahiptir. Bu nedenle sağlık sektöründe geçiş noktası olarak işlev üstlenmelidir. Sorun yaşayan hastalarda doğrudan Ankara ve İstanbul akla gelmemelidir. Bunun için 'güven' sağlayan AR-GE çalışmaları ve teyit edilmiş başarılı operasyonlar önemlidir. Kentin jeopolitik durumunu dikkate aldığınızda iki tane önemli havzası var. Devletimizin desteklediği hayvancılık yaygın olarak geçim kaynağı olarak görülmektedir. Bunlar ciddi imkan ve avantajlar sunmaktadır. Üniversitemizin diğer üniversitelerle rekabet edebilmesi, uluslararası alanda etkin olabilmesi için baştan aşağıya eğitim stratejisinin gözden geçirilmesi gerekiyor. Eğitim politikasının gözden geçirilmesi gerekiyor. Yapılanmanın da buna göre yeniden planlanması gerekiyor. Yatay büyümek yerine dikey büyümenin öncellenmesi gerekiyor. AR-GE çalışmalarını önemsemek gerekiyor. Kurulmuş olan araştırma merkezlerini mümkün olduğu kadar etkin kılmayı hedefliyoruz.”

Yeni OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Pazartesi günü saat 10.00'daki devir teslim töreninin ardından görevine başlayacak.