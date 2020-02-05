Okulun tasarım-beceri atölyesi gönüllülerden

Sosyal sorumluluk faaliyetlerini Kibar Gönüllüleri çatısı altında buluşturan Kibar Grubu, 2 binin üzerinde öğrencinin öğrenim gördüğü Tuzla Mimar Sinan İlkokulu’na; kütüphane, satranç ve zeka oyunları atölyesi ile tasarım-beceri atölyesi açtı. Gönüllüler bu çalışmayla birlikte Mimar Sinan İlkokulu’na İstanbul Anadolu Yakası Bölgesindeki devlet okulları içinde üç etkinlik sınıfının da bulunduğu ilkokul olma özelliğini kazandırdı. Etkinlik sınıfların boyanmasından kütüphane yerleşimine, malzeme tedariğinden sınıf araç-gereçlerinin kurulumuna kadar yapım aşamasının her alanında görev alan gönüllüler, okulda yaklaşık 700 saat çalıştı.

‘ÇALIŞMALARIN ODAĞI EĞİTİM VE ÇOCUK’

Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Kibar Holding olarak yarım asra yaklaşan tarihimizde toplumumuzun hizmetine birçok önemli yapı kazandırdık. Sosyal sorumluluk bilincimiz ve bu alandaki faaliyetlerimizi tek bir çatı altında toplamak amacıyla geçtiğimiz yıl Kibar Gönüllüleri projesini hayata geçirdik. Çalışmalarımızın odağına eğitim ve çocuk konularını aldık. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için daha fazla proje üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz. Bugün burada açılışını yaptığımız sınıfların Tuzla Mimar Sinan İlkokulu’nda okuyan öğrencilerimiz açısından faydalı olmasını, onların ufuklarını açacak ve teşvik edecek gelişmelere vesile olmasını diliyorum.”