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Okullarda karne heyecanı: Yarıyıl tatili başladı

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#Karne#Okul#Heyecan
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2023 10:07

12 Eylül 2022'de başlayan 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona erdi. Yarıyıl tatili dolayısıyla öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşanan heyecanı CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak aktardı.

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19 milyondan fazla öğrenci için son ders zili, iki haftalık yarıyıl tatili için çaldı. İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, eğitim-öğretim yılının yarıyıl tatilini yapmak üzere bugün karnelerini aldı.

YARIYIL TATİLİ 3 ŞUBAT CUMA GÜNÜ SONA ERECEK

Yarıyıl tatili 3 Şubat Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 6 Şubat'ta tekrar sıralarına oturacak.

İKİNCİ DÖNE ARA TATİLİ 17 NİSAN'DA

İkinci dönem ara tatili Ramazan Bayramı başlangıcı nedeniyle 3,5 gün sürecek. 17 Nisan'da başlayan ikinci ara tatil 20 Nisan'da sona erecek.

Ara tatilin ardından 2022-2023 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi 16 Haziran 2023 Cuma sona erecek.

Okullarda karne heyecanı: Yarıyıl tatili başladı

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DEMİRÖREN MEDYA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ'NDE KARNE HEYECANI

CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak, Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşanan heyecanı yerinden aktardı. Çakmak, "Türkiye'nin ilk ve tek medya lisesi Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin içerisindeyiz. Bugün burada da bir heyecan var. Bilindiği üzere bu öğrenciler bu lisede ilk öğrenciler. Bir dönem geçirdiler. Çok çalıştılar ve karneleriyle karşılaştı öğrenciler. Bilenler bilir, KARNE heyecanı bir başkadır" ifadelerini kullandı.

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#Karne#Okul#Heyecan

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