Okullarda ilk mola

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Okul öncesinden liseye tüm eğitim kademeleri için yılın ilk uzun tatili başlıyor. Öğrenciler ve öğretmenler 13-17 Kasım arasında 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini yapacak. Resmi başlangıç 13 Kasım Pazartesi olsa da öğrenciler ve öğretmenler için mola 10 Kasım'da başlayacak. Ders zili 20 Kasım’da tekrar çalacak.

ÖĞRETMENLERE SON ÇEVRİM İÇİ SEMİNER

Tatilin ilk günü, aynı zamanda ortaokul ve liseler için bu yıl ilk kez uygulanan ortak sınav haftasının da son günü olacak. 30 Ekim’de başlayan sınav takvimi bugün yapılacak sınavlarla sonra eriyor. Öğrenciler ara tatile girerken karne almayacak. Hafta sonu ile birlikte 9 gün sürecek tatilde öğretmen seminerleri son kez çevrim içi yapılacak.

EĞİTİM TAKVİMİ



Birinci ara tatil: 13-17 Kasım 2023



1. Dönem 2. Yazılı Sınavlar: 25 Aralık 2023-5 Ocak 2024

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6’ncı Sınıf Ülke Geneli Ortak Sınavlar: 26 Aralık (Türkçe ve matematik)

9’uncu Sınıf Ülke Geneli Ortak Sınavlar: 27 Aralık (Türk dili ve edebiyatı ile matematik)

Yarıyıl tatili: 22 Ocak - 2 Şubat 2024

İkinci ara tatil: 8-12 Nisan 2024 (Ramazan Bayramı ile denk geliyor)

LGS: 2 Haziran

YKS: 8-9 Haziran

Dönem sonu: 14 Haziran 2024