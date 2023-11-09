İlk ‘ara tatil’ tüyoları

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2023-2024 eğitim öğretim yılı 11 Eylül’de başladı. Ara tatilin resmi başlangıç tarihi13 Kasım Pazartesi olsa da öğrenciler ve öğretmenler için mola, 10 Kasım Cuma günü son ders ziliyle başlayacak. Bu tatil aynı zamanda ortaokul ve lise öğrencileri için ilk kez uygulanan ortak sınav haftasının da sona ermesi anlamına geliyor. Öğrenciler her ara tatilde olduğu gibi yine karne almayacak. Öğretmen seminerleri çevrimiçi yapılacak. Ders zili 20 Kasım’da tekrar çalacak.

ÖNCELİK DİNLENMEDE

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Kızıltepe, tatillerin öğrencilerin enerjilerini toplamaları açısından önemli olduğunu söyledi. Tatilde öncelikle dinlenmek gerektiğine dikkat çeken Kızıltepe, öğrencilere ve ailelere şu tavsiyeleri verdi:

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BİR GÜN AİLECE ETKİNLİK

“Okula gitmek için karanlıkta kalkıp yola çıktıklarından bu dinlenmeye çok ihtiyaçları var. Kitap okumak hem faydalı hem de keyifli bir etkinlik. Tatiller okumayı bir alışkanlığa dönüştürmek için çok iyi bir fırsat. Bazı kitaplar ailece de okunabilir.

Çocuklar, en az bir günü ebeveynleriyle ortak planlanan etkinliklerle geçirebilirler. Yaşadıkları şehrin tarihi yerlerini gezebilirler. Ailece yürüyüşe çıkmak, bisiklete binmek, oyun sahalarıyla parklara gitmek, tabiatla buluşmak, toplanan yaprakları evde boyayıp değişik şekiller vermek hep eğlendirici etkinlikler.

EĞLENCE ZORUNLULUK OLMASIN

Aileler, çocukların istedikleri etkinlikleri yaptırmalı. Aksi halde bu iş eğlence halinden çıkar, zorunluluğa dönüşür. Bu da çocukların keyfini kaçırabilir. Fotoğraf çekmek, resim yapmak güzel aktiviteler. Yaş grubuna göre aileleriyle ya da arkadaşlarıyla bir fen veya sanat projesi yapmaları hem eğitici hem de eğlendirici.

FARKLI YERLER GÖRÜN

Yemek yapmak da çok eğlenceli olabilir. Aileler çocuklarıyla mutfakta da çok keyifli saatler geçirebilirler. Kısa bir geziye gitmek her zaman çok iyi fikir. Hiç görülmemiş yerler görmek, farklı insanlarla tanışmak ve deneyimler kazanmak çocuklar için çok değerli.”

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DERS ÇALIŞARAK GEÇİRMEYİN

“Öğrenciler tüm tatili ders çalışarak geçirmemeli” diyen Prof. Dr. Kızıltepe şöyle devam etti: “Sınava girecek öğrenciler tüm tatili ders çalışarak geçirmek yerine kendilerine dengeli bir günlük plan yapmalılar. Bu planının içinde, kalabalık olmayan yerlerde temiz havada yürüyüş ya da hafif sporlar yapmak, bisiklete binmek olabilir. Film seyredebilirler, rahatlatıcı müzik dinleyebilirler. İyi uyku uyumak da ihmal edilmemeli.Sınava girecek olan öğrencilerin davranışlarının yanı sıra velilerinin davranışları da bir o kadar önemli. Her bakımdan destek olmaları şart. Eleştirmesinler, anlayışlı olsunlar. Başka çocuklarla karşılaştırmak gibi bir hataya düşmesinler.”

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SÖMESTR 22 OCAK’TA

- Birinci ara tatil 13-17 Kasım 2023

- 1. Dönem 2. Yazılı Sınavlar 25 Aralık 2023-5 Ocak 2024

- 6’ncı Sınıf Ülke Geneli Ortak Sınavlar 26 Aralık (Türkçe ve matematik)

- 9’uncu Sınıf Ülke Geneli Ortak Sınavlar27 Aralık (Türk dili ve edebiyatı ile matematik)

- Yarıyıl tatili 22 Ocak - 2 Şubat 2024

- İkinci ara tatil 8-12 Nisan 2024 (Ramazan Bayramı ile denk geliyor)

- LGS 2 Haziran

- YKS 8-9 Haziran

- Dönem sonu 14 Haziran 2024