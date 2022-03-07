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Okullarda COVID-19 güncellemesi

#MEB#COVID-19#Rapor
Okullarda COVID-19 güncellemesi

Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun aldığı yeni kararlar doğrultusunda okullarda COVİD-19 şartlarını güncelledi. Bakanlık yeni dönemde okullarda alınması gereken tedbirleri içeren “Güncel Dönemde Covid-19 Pandemisinde Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi” ve “Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar” adı altında iki ayrı rehber yayınladı.

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Güncel Dönemde Covid-19 Pandemisinde Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi’nde; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullardaki tüm öğretmen, öğrenci ve diğer görevlilerin ile ziyaretçilerin ve velilerin okul bahçelerinde veya açık alanda maske takma zorunluluğu olmadığı, okullardaki kapalı alanlara ve dersliklere ise maske ile gelinmesi gerektiği belirtildi. Rehbere göre gelişimsel sorunu olan veya maske takmakta zorlanan çocuklar kapalı alanda maske zorunluluğundan muaf tutulacak. Yeni dönemde de daha önce olduğu gibi sınıfların pencereleri öğrenciler için risk yaratmayacak şekilde açık bırakılıp doğal havalandırma sağlanacak ve yine okul ortamında sosyal mesafeye dikkat edilecek. Ayrıca yayınlanan rehberde, ders sürelerinin de sınıf boyutları ve öğrenci sayısı dikkate alınarak 40 dakikayı aşmayacak şekilde planlamasının uygun görüldüğü yer aldı.

Yayınlanan, Covid-19 Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar Rehberi’nde ise; öğretmen ya da öğrencilerden birinin COVID-19 PCR testinin pozitif çıkması durumunda bu kişinin okula devam etmeyeceği fakat sınıfın okula devam edeceği vurgulandı. Sınıfta bulunan bir kişinin COVID-19 PCR testinin pozitif çıkmasıyla sınıftaki öğrencilerin, teneffüs saatlerinin diğer sınıflardan farklılaştırılması ve kapalı alanlarda maske kuralına uymaları gerektiği konusu da rehberin içerisinde yer alan maddelerden biri oldu

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#MEB#COVID-19#Rapor

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