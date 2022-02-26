Öğretmenlere ilk yardım eğitimi

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Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığı, İlk Yardım Eğitici Eğitim Merkezinin katkılarıyla 81 ilde 8 saat teorik ve 8 saat uygulamalı olmak üzere toplam 16 saatten oluşan eğitim programı düzenlendi. Eğitim programına katılan tüm öğretmenler, sertifikaların alarak ilk yardımcı oldular. Eğitimlerin uygulamalı bölümü il milli eğitim müdürlükleri ile ilk yardım eğitim merkezlerinde korona virüs salgın tedbirleri kapsamında maske, mesafe, temizlik kuralları çerçevesinde yüz yüze yapıldı. Eğitimlerde genel ilk yardım bilgilerinin yanında hava yolu tıkanıklığı, kanama, şok ve yaralanma, ısı dengesi bozuklukları, bayılma, bilinç bozukluğu, yüksek ateş, zehirlenme, hayvan ısırmaları, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçması, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım konu başlıkları ele alındı.

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İLK YARDIM EĞİTİMİ HAYATİ ÖNEME SAHİP

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Özer şöyle konuştu:

"Bakanlığımız, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitim ve çalışma ortamlarında sağlıklı şartların oluşturulması için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Okullarımızda acil bir durumda öğretmenlerimizin uygulayacağı ilk ve acil sağlık desteği kritik önem taşıyor. Bu doğrultuda öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin bilgi ve farkındalığını artırmak amacıyla öğretmenlerimize yönelik düzenlenen ilk yardım eğitiminde büyük bir aşama kaydettik. Okullarda öğretmenlerimizin ilk yardım eğitimi almaları hayati öneme sahip. 68 bin 304 öğretmenin ilk yardım teorik ve uygulamalı eğitimlerini başarıyla tamamladı.

2022 YILINDA HEDEF 100 BİN

İlk yardım eğitimlerini öncelikli olarak pansiyonlu okullar, okul öncesi eğitim okulları, özel eğitim okullarında görev yapan öğretmenlere yönelik olarak devam ettirmeyi planlıyoruz. 2022 yılında hedefimiz 100 bin öğretmenimize eğitim vermek ve öğrencilerimizin ilk yardım kültürüyle hayata hazırlanmaları, evlerinde ve sosyal hayatta ilk yardım bilincini geliştirmeleri. Bu kapsamda velilerimizin de kısa süre içinde ilk yardım eğitimlerini almalarını sağlayacağız. Ayrıca ilk yardım eğitiminde başarı gösteren öğretmenler ‘ilk yardımcı’ belgelerini alarak olası sel, deprem gibi afet durumlarının yönetilmesi için oluşturulan acil durum ekiplerinde görev yapabilecek.