Öğretmenlere ilk yardım eğitimi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Putin ölümcül silahını devreye sokuyor Cesetleri bile buharlaştırıyor...Putin ölümcül silahını devreye sokuyor! Cesetleri bile buharlaştırıyor...#RUSYA
Türkiye’nin yaptırım kararı ne olacakTürkiye’nin yaptırım kararı ne olacak#Türkiye
Kan sizin elinize de bulaşır Rusyaya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati'Kan sizin elinize de bulaşır' Rusya'ya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati?#SWIFT
Rusya apartmanı vurdu Dakika dakika son gelişmeler...Rusya apartmanı vurdu! Dakika dakika son gelişmeler...#Ukrayna
Ukrayna’dan tahliye edilen ilk kafile, Türkiye yolundaUkrayna’dan tahliye edilen ilk kafile, Türkiye yolunda#Ukrayna
Dünya cesur Ukraynalıyı konuşuyor Rus konvoyunun önüne tek başına çıktıDünya cesur Ukraynalıyı konuşuyor! Rus konvoyunun önüne tek başına çıktı#RUSYA
Ukraynadan büyük kaçış İstikamet Putinden en uzağaUkrayna'dan büyük kaçış! İstikamet Putin'den en uzağa#Ukrayna
Rusların ilk hedefi benimRusların ilk hedefi benim#Zelenski
Putini de listeye aldılar ABDden flaş bir hamle daha... Rusyadan jet yanıtPutin'i de listeye aldılar! ABD'den flaş bir hamle daha... Rusya'dan jet yanıt!#Rusya
Komediden başkomutanlığa... Kimdir bu ZelenskiKomediden başkomutanlığa... Kimdir bu Zelenski#Volodimir Zelenski
Rus işgalinde Çernobil korkusuRus işgalinde Çernobil korkusu#Çernobil
Ünlülerin cerrahı anlattı: Silahlı korumalarıyla gelip estetik operasyon yaptırıyorlarÜnlülerin cerrahı anlattı: Silahlı korumalarıyla gelip estetik operasyon yaptırıyorlar#İggy Azalea
Gökçe Bahadır-Emir Ersoy evlendiGökçe Bahadır-Emir Ersoy evlendi#Gökçe Bahadır
Kafa karıştıran fotoğraf Kafa karıştıran fotoğraf#Nur Fettahoğlu
Yok artık Edin Visca Eski taliplerini pişman ediyor... O rakam...Yok artık Edin Visca! Eski taliplerini pişman ediyor... O rakam...#Trabzonspor
HABERLEREğitim Haberleri

Öğretmenlere ilk yardım eğitimi

#MEB#Mahmut Özer#Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Öğretmenlere ilk yardım eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 10 ayda 68 bini aşkın öğretmene ilk yardım eğitimi verdi. Öğretmenlerin ilk yardım eğitimi almalarının hayati öneme sahip olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022 yılı hedefinin 100 bini öğretmeni ilk yardımcı sertifikası sahibi yapmak olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığı, İlk Yardım Eğitici Eğitim Merkezinin katkılarıyla 81 ilde 8 saat teorik ve 8 saat uygulamalı olmak üzere toplam 16 saatten oluşan eğitim programı düzenlendi. Eğitim programına katılan tüm öğretmenler, sertifikaların alarak ilk yardımcı oldular. Eğitimlerin uygulamalı bölümü il milli eğitim müdürlükleri ile ilk yardım eğitim merkezlerinde korona virüs salgın tedbirleri kapsamında maske, mesafe, temizlik kuralları çerçevesinde yüz yüze yapıldı. Eğitimlerde genel ilk yardım bilgilerinin yanında hava yolu tıkanıklığı, kanama, şok ve yaralanma, ısı dengesi bozuklukları, bayılma, bilinç bozukluğu, yüksek ateş, zehirlenme, hayvan ısırmaları, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçması, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım konu başlıkları ele alındı.

Haberin Devamı

İLK YARDIM EĞİTİMİ HAYATİ ÖNEME SAHİP
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Özer şöyle konuştu:
"Bakanlığımız, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitim ve çalışma ortamlarında sağlıklı şartların oluşturulması için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Okullarımızda acil bir durumda öğretmenlerimizin uygulayacağı ilk ve acil sağlık desteği kritik önem taşıyor. Bu doğrultuda öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin bilgi ve farkındalığını artırmak amacıyla öğretmenlerimize yönelik düzenlenen ilk yardım eğitiminde büyük bir aşama kaydettik. Okullarda öğretmenlerimizin ilk yardım eğitimi almaları hayati öneme sahip. 68 bin 304 öğretmenin ilk yardım teorik ve uygulamalı eğitimlerini başarıyla tamamladı.

2022 YILINDA HEDEF 100 BİN
İlk yardım eğitimlerini öncelikli olarak pansiyonlu okullar, okul öncesi eğitim okulları, özel eğitim okullarında görev yapan öğretmenlere yönelik olarak devam ettirmeyi planlıyoruz. 2022 yılında hedefimiz 100 bin öğretmenimize eğitim vermek ve öğrencilerimizin ilk yardım kültürüyle hayata hazırlanmaları, evlerinde ve sosyal hayatta ilk yardım bilincini geliştirmeleri. Bu kapsamda velilerimizin de kısa süre içinde ilk yardım eğitimlerini almalarını sağlayacağız. Ayrıca ilk yardım eğitiminde başarı gösteren öğretmenler ‘ilk yardımcı’ belgelerini alarak olası sel, deprem gibi afet durumlarının yönetilmesi için oluşturulan acil durum ekiplerinde görev yapabilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#MEB#Mahmut Özer#Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

BAKMADAN GEÇME!

Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya
Kan sizin elinize de bulaşır Rusyaya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati | 6 SORU 6 YANIT

'Kan sizin elinize de bulaşır' Rusya'ya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati? | 6 SORU 6 YANIT

#SWIFT
Rusya-Ukrayna geriliminde madde detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiyeyi neler bekliyor

Rusya-Ukrayna geriliminde 'madde' detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiye'yi neler bekliyor?

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya
Kan sizin elinize de bulaşır Rusyaya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati | 6 SORU 6 YANIT

'Kan sizin elinize de bulaşır' Rusya'ya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati? | 6 SORU 6 YANIT

#SWIFT
Rusya-Ukrayna geriliminde madde detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiyeyi neler bekliyor

Rusya-Ukrayna geriliminde 'madde' detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiye'yi neler bekliyor?

#Ukrayna