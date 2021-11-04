Öğretmenlere 3 aylık eğitim

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, önceki akşam TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı. Özer, özetle şu bilgileri verdi:

PISA’DAKİ İYİLEŞMELER

“Uluslararası göstergelerde bile mutabakat sağlayamıyoruz, hayretler içindeyim. TIMSS’deki, PISA’daki iyileştirmeleri takdir etmekten neden aciziz? Sanki 2002’den önce TIMSS’de tepedeydik de son 20 yılda düşmeye başladık. 99’dan beri Türkiye 4’üncü ve 8’inci sınıftaki matematik ve fen okuryazarlığında puanlarını sürekli arttırmıştır ve en son 2019 sonuçlarında TIMSS’e katılan ülkelerin içinde sıralamasını yükselttiği gibi, ilk kez 500 ortalamasının üzerine çıkmıştır, PISA da aynı şekilde.

BOŞ GEÇEN DERSİMİZ YOK

Bizim boş geçen bir dersimiz yok. Eğitim sistemimizdeki 850 bin dersliğimizin tamamında da kadrolu veya sözleşmeli öğretmenimiz görev yapıyor. 3 Aralık’ta 750 engelli öğretmenimizin atamasını gerçekleştireceğiz.

ARTIK ‘ATANAMADIM’ YOK

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Genelde 80 civarı alanda öğretmen alınırken, ilk kez 110 alanda öğretmen alımına gittik. 15 bin öğretmen alımından sonra ‘KPSS’de 1’inci oldum ama atanamadım’ diye bir şey duymayacaksınız; çünkü en az 3’ünü her alanda mutlaka almış olacağız. Yeni yapmış olduğumuz çalışmayla artık yeni aldığımız öğretmenleri direkt başlatmaktan ziyade üç aylık bir eğitim programından geçireceğiz.”

Bakan Mahmut Özer ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ataşehir’de fen lisesi temel atma törenine katıldı.