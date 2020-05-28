Öğretmenler 19 Haziran'a kadar idari izinli

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzalı yazıda, tedbirler kapsamında tatil süresinin ders yılı bitimi olan 19 Haziran'a kadar uzatıldığı vurgulandı. Buna göre, bu süreçte uzaktan eğitim faaliyetlerine devam edilecek. Yönetici ve öğretmenler ile ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenler, kendilerine verilecek görevleri esnek çalışma esasları çerçevesinde yürütmek kaydıyla idari izinli sayılacak. Ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere 2019-2020 öğretim yılı içerisinde yapılan görevlendirmeler ise öğretim yılının kalan süresi içerisinde herhangi bir telafi programı uygulaması öngörülmediğinden 19 Haziran'da sonlandırılacak.